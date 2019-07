Kako je rođeno Zrće: Plaža koja privlači tisuće partijanera

Evakuirani su mnogi ubrzo i autobusima, ali ne svi. Neki nisu samo nastavili plesati, dio ih je krenuo prema šumi, požaru...

– Da, dio gostiju zatekli smo kako šetaju kroz šumu. Neki su i bježali kroz šumu tražeći u strahu valjda put prema apartmanima. Sreća je da nitko tako nije stradao – rekao je zapovjednik Županijske vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije Hrvoje Ostović potvrđujući da će vatrogasci dežurati cijeli dan i noć i nakon što je u utorak oko osam sati požar stavljen pod kontrolu. Svi su se nadali da vjetar neće opet pojačati.

O sigurnosti 10.000 partijanera na Fresh Island Festivalu brinulo se šezdesetak i više vatrogasaca, tridesetak policajca s dvadesetak vatrogasnih vozila i tri kanadera.

Video: Jutro nakon požara na Zrću

Festival za 15.000 ljudi

Mnogi su nakon teške bitke s vatrenom stihijom cijelu noć doslovno klonuli pred nama na cestu. Iznemogli, uspjeli su nam reći samo nekoliko rečenica.

– Sreća da nije vatra puno prešla cestu prema trafostanici, došla je jako blizu, a da jest, cijeli Pag ostao bi bez struje – rekli su nam izmoreni momci koji su se cijelu noć borili s vatrom. Vatrogasci, ta naša dva hrabra sugovornika, legli su na pločnik i doslovno na tren zaspali. Uskočio je umjesto njih kolega, jer vjetar se opet dizao, opet je trebalo spašavati cestu Kolan – Novalja...

– Treba sad ovo nastaviti gasiti, sreća nema ozlijeđenih, nema štete, a kako je požar buknuo, treba utvrditi policija. Sam od sebe požar se nije upalio – rekao nam je Ostović, prvi čovjek ličko-senjskih vatrogasaca, dodajući kako je u blizini požarišta i dalekovod, ali da o uzrocima neće nagađati. – Poslali smo nabolje vještake iz Centra “Ivan Vučetić” i oni će utvrditi kako je došlo do požara. Nemamo zasad indicije da je požar podmetnut, a apeliramo na sve koji mogu pomoći da nam jave sve što može pomoći u istrazi – rekao nam je Željko Prša, zamjenik glavnog ravnatelja policije. Policija je inače često na Zrću...

Zbog droge, nažalost, ponajviše, a nakon dojave o katastrofalnom požaru koji je izbio na plaži Zrće forumi i komentari na društvenim mrežama i ispod tekstova užarili su se baš na tu temu...

Spominjala su se i dosadašnja neželjena događanja na Zrću koja su tragično završila. Pisalo se “o sodomi i gomori, o drogiranim partijanerima...” Pisalo se čak i o tome da je netko napravio diverziju s ciljem uništenja najprofitabilnijeg turističkog biznisa na ovom području. Spominjali su se i tragični događaji vezani uz popularnu plažu, partijanere i kriminalce koji su tamo pronašli svoje mjesto. Podsjetimo, prije točno godinu dana na Zrću 24-godišnjak je nožem ubio svog sunarodnjaka iz Velike Britanije, a osim njega, napao je tada i izbo i još jednog mladića. I napadač i žrtva imali su debele policijske dosjee, a prve informacije bile su da je do sukoba došlo zbog prodaje droge na Zrću. I 2013. godine na Zrću se dogodilo ubojstvo. Za ubojstvo 62-godišnjeg profesora nitko nikad nije odgovarao. Da je droga ogroman problem na Zrću, potvrdio nam je i gradonačelnik Novalje Ante Dabo.

– Da, to je veliki problem, ali to mora prije svega riješiti država i s time se policija mora ozbiljno pozabaviti – rekao nam je gradonačelnik Dabo pristajući na razgovor i o lošim stranama partijanerskog turizma u Novalji i unatoč tome što su još uvijek svi pričali o požaru.

– Moram zahvaliti vatrogascima na nadljudskim naporima jer bura je puhala 120 kilometara na sat. Svaka im čast, kao i svima koji su spriječili da se ne dogodi katastrofa i što uopće nema ozlijeđenih i štete na objektima – rekao je gradonačelnik Ante Dabo dodajući kako je i ovaj događaj dokaz da se na Zrću treba učiniti što je više moguće po pitanju sigurnosti. I po pitanju ponašanja mnogobrojnih gostiju također.

– Nije stanje više kao prije pet godina kada su se partijaneri stvarno ponašali svakako, napredujemo, ali može se još bolje – govori Ante Dabo uvjeren da će svaki novi festival elektroničke glazbe biti sve bolji i sigurniji.

Video: Požar na Zrću

– Dogodine očekujemo i 15.000 ljudi na najpopularnijem britanskom festivalu elektroničke glazbe, Hideoutu. O kolikom se novcu i prihodima radi, pokazuje i to što svaki Britanac koji dođe na taj festival potroši 200 eura dnevno, a tu je i smještaj i tako sedam dana festivala puta 15.000 ljudi. Pa vi sad izračunajte i jasno vam je zašto smo mi u plusu, a većina ostalih u Hrvatskoj u minusu. Od partijanera se godišnje vrte deseci milijuna eura i to je nešto što će se i nastaviti. Zarađuju i vlasnici apartmana i ugostitelji i klubovi. I zbog toga ćemo i dalje imati ovakav vid turizma, ali uz još više rada na sigurnosti i ponašanju – rekao nam je gradonačelnik Ante Dabo.

A kako je počelo?

Još šezdesetih godina prošlog stoljeća lokalna turistička tvrtka imala je tamo objekt, no noćni klub prvo je zaživio 1986. godine i bio je to Kalypso. Cijela priča počela se mijenjati s prijelazom u ovo stoljeće. Svoja vrata 2002. otvorili su Aquarius i Papaya. Nekoliko godina scena je mirovala, a onda su u goste došla prva velika inozemna imena. Prvi je bio DJ Tiësto. On je taj koji je napravio iskorak, a onda su uslijedili i drugi.

– Tada zapravo dolazi do masovnog dolaska partijanera i svake ih je godine sve više – kazao nam je novaljski gradonačelnik Ante Dabo. Zrće od tog trenutka postaje velika atrakcija za ljude željne zabave u Europi i svijetu. Od tada su stotine tisuća partijanera prošle i propartijale na Zrću, među njima i neki najbogatiji poput šeika, biznismena...

Plaža opet bila puna

Svi koji su htjeli biti viđeni pojavljivali su se na partyjima na Zrću, od naših sportaša i medijskih zvijezda do stranih. Klupska scena bila je uvijek jaka, tako da su se na pozornicama klubova izmjenjivala neka od najjačih imena scene kao što su Armin van Buuren, Swedish House Mafia, Joris Voorn, Niki Belucci, David Morales, SOS, Paul Van Dyk. Oni su ispunjavali noćni život, a tijekom dana bili su popularni pjena-partyji na kojima su djevojke i mladići ispijali hektolitre koktela i piva. Baš to kao razlog da se Zrće proglasi nepoželjnim i opasnim vide neki od vlasnika ili koncesionara na Zrću.

– Uspjeh smeta mnogima koji na Zrću nisu ostvarili svoje interese. Sad se opet nakon ovog požara govori o Zrću kao sodomi i gomori. Pa ovdje je oko 10.000 ljudi i, nažalost, na tolik broj ljudi uvijek ima pojedinaca koji su problematični. No tako je uvijek i svugdje, a ne samo na partyjima. Nažalost, i sad kad se još uvijek ne zna što je uzrok požara, i dalje napadaju Zrće i opet nas sotoniziraju. A istina je da je sinoć odlično izvršena evakuacija svih 10.000 ljudi s plaže i da srećom nitko nije stradao – istaknuo je jedan koncesionar sa Zrća. Dim, otkazan koncert jednog repera, neprospavana noć zbog vatre... Unatoč svemu zaljubljenici u Zrće jučer prijepodne opet su punili plažu...