Kako je oligarh koji je stvorio Volodimira Zelenskog završio iza rešetaka

Igor Kolomojski u vrijeme prevrata u Kijevu glasio je kao najveći podupiratelj tih promjena, najveći protivnik Rusije i Vladimira Putina te neprijeporni vladar Dnipropetrovska, današnjeg Dnipra. Pričalo se čak da je davao i nagrade za svakog ubijenog proruskog separatista, davao je golema sredstva za naoružavanje Ukrajine, neke je jedinice osobno i kontrolirao, brojile su i tisuće pripadnika.

Tako je kontrolirao i, naravno, radio u skladu sa svojim poslovnim interesima. Nije se ni u jednom trenutku činilo da bi mogao doći u nemilost kod ukrajinskih vlasti, no SBU, ukrajinska služba sigurnosti, tvrdi da ima dovoljno dokaza da ga makne iz ukrajinskog javnog i poslovnog života. Njegova se imovina procjenjuje na 1,67 milijardi dolara, a u portfelju su mu naftne i financijske kompanije pa i nekretnine, čak 22 u Sjedinjenim Državama. Ali i medijske. Njegovo medijsko carstvo 1+1 Media igralo je glavnu ulogu u uspješnoj predsjedničkoj kampanji Volodimira Zelenskog.

– Zahvaljujem snagama reda na njihovoj odlučnosti u privođenju svakog slučaja kraju. Zakon mora funkcionirati – rekao je nakon uhićenja svojeg sponzora ukrajinski predsjednik. Morao je jer je sam Anthony Blinken, američki državni sekretar, izjavio kako je 2014. i 2015. godine Kolomojski zlorabio svoju funkciju guvernera Dnipropetrovske oblasti na niz protuzakonitih načina. Prevario je on i samog Romana Abramoviča. Vladimir Putin uzvratio je 2014. Kolomojskom koji ga je u opisao kao "shizofrenika niskog rasta" jer je doveo Rusiju i Ukrajinu na rub rata.

POVEZANI ČLANCI:

– Ono što sada vidimo na istoku Ukrajine jest da se milijarderi postavljaju za guvernere. Razumijemo da su ti ljudi stekli svoje bogatstvo putem zajmova i dionica. Jedan od tih oligarha prevario je Romana Abramoviča. Abramovič mu je posudio nekoliko milijardi dolara, a on je novac samo strpao u džep. Sada je guverner Dnipropetrovska – kazao je. Putin je navodno i pitao Abramoviča kako je dopustio da mu se to dogodi. A ovaj je odgovorio:

– Nisam mislio da je tako nešto uopće moguće. Ovaj ukrajinski oligarh u jednom je periodu akumulirao moć veću i od samog predsjednika Ukrajine, s njegovim se utjecajem mogao mjeriti jedino Rinat Ahmetov. Kao i većina oligarha iz država nekadašnjeg Sovjetskog Saveza, i Kolomojski je svoje bogatstvo stekao jeftino kupujući velike tvrtke ostale nakon raspada sovjetskog bloka. Ta njegova Privat Grupa navodno je takva mreža kompanija da će godine trebati da se svi ti odnosi razmrse. Osim PrivatBanka, tu su još Ukrnafta koja je bila najveći proizvođač nafte u zemlji i Ukrtatnafta, kemijska kompanija DniproAzot, željezara u Nikopolju, najveća zrakoplovna kompanija u zemlji Ukraine International Airlines, naravno i 1+1 Media koja upravlja s osam televizijskih kanala. Uz ostalo, naravno. A tu je još i deset sportskih klubova, pa onda i Centroenergo, velika energetska kompanija. Kada nije bilo po njegovom, nije prezao ni od oružanog napada, pa je tako ožujka 2015. sa svojim postrojbama napao sjedište Ukrnafte. I zbog toga ga je tadašnji predsjednik Petro Porošenko smijenio te počinje njegov pad.

Jer, već 2016. godine počinju sumnjičenja njega i partnera mu Genadija Bogoljubova za malverzacije oko banke PrivatBank koja je u to vrijeme bila najveća u Ukrajini. Tada je vlada odlučila privatizirati je zbog velikih dubioza, trebalo je 4,2 milijarde dolara. Već je tada američki State Department optuživao Kolomojskog da je izvlačio novac iz PrivatBanka kroz svoje američke kompanije zbog čega je i potpao pod nadležnost tamošnjih institucija.

Tvrdio je kako je sve investicije financirao svojim novcem, a sredstva banke nije dirao. No, ipak je u paketu sankcija donesenom 5. ožujka 2021. potpao pod režim američkih sankcija zajedno s članovima svoje obitelji. Javili su se i odvjetnici banke iz Londona koji su sada već bivše vlasnike optužili da su iz banke izvukli 1,8 milijardi dolara kroz tvrtke paravane. Do sada je podignuto 500 optužnica zbog nelegalnog poslovanja s bankom protiv Kolomojskog i Bogoljubova. I to nije sve. Dana 7. studenoga prošle godine država je zaplijenila imovinu pet strateški važnih kompanija, poglavito Ukrnafte i Ukrtatnafte koje su također djelomično bile u vlasništvu sada pritvorenog oligarha i njegova partnera.

Foto: Security Service of Ukraine/REUT

S još trojicom ljudi optuženi su da su iz Ukrnafte izvukli 351,4 milijuna dolara koristeći se pri tome svojim utjecajem najvećih dioničara banke – imali su 42 posto. Za ovo još nije optužen iako je za to sedam puta bio ispitivan. Posljednji slučaj, zbog kojeg je na kraju i pritvoren, tiče se izgleda odnosa između PrivatBanka i rafinerije Neftekhimik Prikarpatja, pri čemu je Kolomojski navodno pronevjerio 27,3 milijuna dolara. Također, prema ukrajinskom ustavu, građanin te zemlje ne može držati i državljanstvo druge zemlje, a Kolomojski ih je imao još dva, državljanstvo Cipra i Izraela. Ta su mu sada i ostala, jer nije više ukrajinski državljanin. Ako je doista tako, onda može biti izručen Sjedinjenim Državama.

Ukrajinski mediji prilično podrobno su razlučili tokove izvlačenja novca iz PrivatBanka i ostalih kompanija gdje je Kolomojski s partnerima imao utjecaja. Bilo je tu i nekih izraelskih državljana, još nekoliko Ukrajinaca, a sve se odvijalo preko tvrtki u američkoj državi Delaware gdje su podignute optužnice za pranje novca u visini nekoliko stotina milijuna dolara kojima se kupovala imovina i zemlja po Sjedinjenim Državama. Međutim, problem je s eliminiranjem Kolomojskog nastao u samoj Ukrajini jer opisane istrage protiv njega vode dvije odvojene agencije, uz spomenuti SBU i Nacionalni antikorupcijski ured Ukrajine, NABU. Upravo činjenica da ga je pritvorio SBU, potencijalno ometa istragu NABU-a pa bi se moglo dogoditi da taj krak naprosto zamre.

Interesantno je kako je oligarh odabrao radije ostati u pritvoru SBU-a nego platiti 14 milijuna dolara jamčevine i braniti se sa slobode. Takva situacija mogla bi osujetiti i pokušaj izručenja Sjedinjenim Državama. A one su jako zainteresirane jer je Kolomojski s partnerima izbjegao platiti porez za svoje nekretnine ostavivši ih prazne i u lošem stanju, tvornice čak i u opasnom stanju, ostala je gomila nezaposlenih radnika, a čak su četiri čeličane prijavile bankrot. Mnogi će primijetiti kako je i više nego očito da je 2019. promoviranjem Volodimira Zelenskog za predsjednika Ukrajine namjeravao spriječiti svoju propast, a na njegovim je kanalima i emitirana serija Sluga naroda. Ispalo je, međutim, kako je na Zelenskog imao daleko manje utjecaja nego što su mnogi, poglavito on sam, mislili.

>> VIDEO 69 tona težak Challenger u plamenu: Ukrajinci objavili snimku, uništen prvi takav tenk