POVIJESNA POSLASTICA

Kako je Jugoslavija željela kupiti Gibraltar: zaboravljena epizoda iz Drugoga svjetskog rata

Autor
Elvis Sprečić
09.08.2025.
u 12:50

Gibraltar je služio kao baza britanske Kraljevske mornarice, centar za obavještajne operacije i zračna luka za savezničke snage koje su se pripremale za invaziju na Afriku, a poslije i na Italiju

Zvuči poput parodije iz crno-bijelog filma ili diplomatske šale s dna britanskih arhiva: Jugoslavija, tada već dobrano uzdrmana ratom i bez kontrole nad vlastitim teritorijem, navodno je sredinom 1940-ih godina pokrenula tihu, ali ozbiljno promišljanje – da uz potporu Londona preuzme Gibraltar, mitsku stijenu i jedan od najvažnijih strateških prolaza na svijetu. Iako je cijeli plan ubrzo pao u zaborav, njegovo postojanje – koliko god izgledalo nevjerojatno – dokumentirano je u nizu britanskih dopisa i memoara iz ratnih godina.

Gibraltar je tijekom stoljeća bio više od vojne točke – bio je simbol kontinuiteta imperijalne moći. Tko ima Gibraltar, ima kontrolu nad ulazom i izlazom iz Mediterana. Tijekom Drugog svjetskog rata, kada je cijela Europa gorjela, Gibraltar je služio kao baza britanske Kraljevske mornarice, centar za obavještajne operacije i zračna luka za savezničke snage koje su se pripremale za invaziju na sjevernu Afriku i poslije na Italiju. Za jednu malenu, izbjeglu vladu bez vojske, teritorija i utjecaja – Gibraltar je bio sve ono što je Jugoslaviji tada nedostajalo: moć, važnost, pozicija. U mašti nekih ljudi iz okruženja kralja Petra II. možda i simbol povratka u geopolitičku igru iz koje su istisnuti. Nakon travnja 1941. i invazije sila Osovine, kraljevska vlada napustila je zemlju i našla utočište u Londonu. Kralj Petar II., tada tek sedamnaestogodišnjak, postaje simbolični čelnik poražene države, dok pravi rat vode partizani na tlu okupirane Jugoslavije. No unatoč tome, britanska diplomacija i dalje formalno priznaje kraljevsku vladu – barem dok ne odluče drukčije. U tom vakuumu između realnosti i protokola nastaje prostor za najneobičnije prijedloge. Među njima – ideja da bi Jugoslavija, uz podršku Saveznika, mogla upravljati Gibraltarom u ime kolektivne sigurnosti Mediterana. Navodno je inicijativa potekla iz ureda jednog ministra bez portfelja, no nije isključeno da je podržana i od strane pojedinih britanskih krugova koji su razmišljali kako smanjiti vlastito vojno opterećenje u regiji.

BJ
Barutanski jarak
13:04 09.08.2025.

Grenlanda se nisu sjetili

