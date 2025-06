Kako eKonobar prepoznaje podignute ruke gostiju i ubrzava uslugu

Zamislite tipičnu ljetnu scenu na prepunoj terasi: konobar jedva stiže obilaziti stolove, a vi bezuspješno pokušavate privući njegovu pozornost. Ili pak suprotnu situaciju u mirnom restoranu, u kojem ne želite narušiti atmosferu glasnim dozivanjem. Upravo takve svakodnevne situacije potaknule su tim splitskih tehnoloških stručnjaka da razvije sustav eKonobar, koji koristi umjetnu inteligenciju za prepoznavanje pokreta gostiju u ugostiteljskim objektima.

Sustav automatski detektira podignute ruke gostiju putem kamera i obavještava osoblje o potrebi za uslugom, čime se eliminira potreba za dozivanjem konobara. Ono što na prvi pogled djeluje jednostavno, u pozadini skriva sofisticiranu tehnološku infrastrukturu. eKonobar se temelji na kompleksnoj arhitekturi koja obuhvaća 18 različitih aplikacija i više od 20 vrsta hardverskih komponenti. Sustav koristi više programskih jezika i tehnologija: React za korisničko sučelje, Python za AI algoritme, AWS cloud platformu za skalabilnost, PHP za backend funkcionalnosti te PyTorch framework za strojno učenje.

Osnovna funkcionalnost sustava počiva na računalnom vidu i detekciji pokreta. Aplikacija može zabilježiti podizanje ruke gosta putem kamera koje su već postavljene u objektu i automatski pozvati konobara, čime se proces naručivanja ubrzava te čini učinkovitijim ali i jednostavnijim nego ikad prije.

Cjelovito digitalno rješenje za ugostiteljstvo

Posebna vrijednost sustava njegov je pristup razvoju, rješenja se ne temelje na unaprijed zadanim obrascima, već se kontinuirano prilagođavaju stvarnim potrebama korisnika na terenu. Voditelji poslovanja, uz podršku stručnog tima eKonobara, biraju funkcionalnosti koje odgovaraju upravo njihovim izazovima, dok se komentari i iskustva korisnika aktivno ugrađuju u daljnji razvoj sustava. Sustav koristi naprednu, anonimiziranu analitiku za praćenje korisničkih navika i potreba.

Inače, modularna arhitektura omogućuje vlasnicima objekata da biraju funkcionalnosti prema vlastitim potrebama. Sustav pokriva sve aspekte ugostiteljskog poslovanja od naručivanja i plaćanja do upravljanja skladištem, povezivanja s knjigovodstvenim sustavima te detaljne analitike poslovanja. Sve komponente komuniciraju putem jedinstvene API arhitekture, koja osigurava konzistentnost podataka. Sustav je potpuno fleksibilan, klijent ne prilagođava svoju ideju softveru, nego je softver tu da radi za njega. Pritom to čini na ekranima po individualnoj želji, od klasične blagajne do pametnih telefona i satova.

Inače, razvoj sustava potpisuje tim od devet stručnjaka, među kojima ključnu ulogu ima dr. sc. Matko Šarić, redoviti predavač na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje te član Katedre za multimediju, obradu signala i programiranje. Šarićeva ekspertiza u obradi signala, računalnom vidu i strojnom učenju direktno se manifestira u naprednim AI algoritmima sustava. Kako nam je kazao, upravo taj dio aplikacije gdje se prepoznaje ruka gosta donosi prednost pred drugim sličnim rješenjima na tržištu. Straha od privatnosti nikako ne treba biti, napominje, jer se ti podaci ne pohranjuju već se koristi stream u realnom vremenu. Budući da se aplikacija testira u nekoliko ugostiteljskih objekata, postoje već i prva iskustva što konobara što gostiju, a kako nam kazuju vrlo su pozitivna.

Ovakav pristup omogućuje brzu implementaciju najnovijih znanstvenih dostignuća iz područja umjetne inteligencije u komercijalne proizvode. Svaka nova funkcionalnost prolazi temeljit proces testiranja i validacije prije implementacije, što osigurava visoku pouzdanost sustava u realnim uvjetima rada.

Vizija budućnosti ugostiteljstva

eKonobar je primjer kako napredna tehnologija može riješiti svakodnevne probleme na način koji korisnicima djeluje prirodno i intuitivno. Vodeći se idejom stalnog rasta, sustav se prilagođava sve većem broju objekata na tržištu te ima viziju postati prepoznatljiv sinonim za vrhunsku kvalitetu diljem regije pa i šire.

Splitski tim dokazao je da se kombinacijom znanstvene ekspertize, tehnološke inovativnosti i dubokog razumijevanja potreba industrije mogu stvoriti rješenja koja transformiraju iskustvo u HoReCa sektoru. Zahvaljujući sustavu koji su sami osmislili, danas stignu naručiti i popiti kavu čak i kad je dan ispunjen do zadnje minute.