Kako bi mogao izgledati poraz Rusije? Uplitanje Zapada je opcija, no Putinov pad skoro neizbježan

Uskoro se približava punih godinu dana od nemilosrdne invazije Rusije na Ukrajinu, i to nakon priznavanja dvaju ukrajinskih regija Donjeck i Lugansk. Sada, gotovo godinu dana nakon, zapadne zemlje svoju su podršku Ukrajini potvrdile nebrojenim krugovima sankcija i vojne opreme, među kojima su posljednji u nizu tenkovi. Razvoj, pa i na kraju ishod rata još uvijek je izuzetno nepredvidljiv, s ukrajinskim i ruskim pobjedama i gubicima na bojnom polju svakoga dana, no američki Foreign Affairs ponudio je tri scenarija pobjede nad Rusijom, a svaki od njih implicirao bi i drugačije posljedice za Zapad i Ukrajinu.

Pregovori pod uvjetima Ukrajinaca

Prvi, dakako, znači da bi Rusija priznala gubitak rata i pristala na pregovore vođene pod ukrajinskim uvjetima. No, kako bi ova varijanta uopće mogla biti imalo ostvariva, puno pozitivnih koraka trebalo bi se dogoditi u međuvremenu kako bi se povratili teško narušeni odnosi Zapada, Ukrajine i Rusije. U toj varijanti teško da bi Ukrajina mogla prihvatiti bilo što osim potpune ruske predaje, s obzirom na opseg ratnih zločina koji su vrijeme rata bili orkestrirani pod palicom Vladimira Putina.

Foto: SPUTNIK/REUTERS

Kako bi pak Rusija 'zadržala barem djelić ''dostojanstva'', mogla bih tražiti suverenitet nad prije osvojenim Krimom ili pak nekim drugim dijelovima Ukrajine. U tom slučaju Putin bi, ili neki njegov nasljednik, uvjeravao ruske građane kako je poraz uslijedio zbog NATO-ove podrške Ukrajini, dok bi njegove pristaše uz njega morali biti bačeni u sjenu. Pod Putinovim vodstvom ova je varijanta vrlo teško ostvariva, navodi Foreign Affairs, s obzirom na poteze koje od njega vidimo posljednjih mjeseci.

Uključivanje Zapada u rat

Ova opcija svakako postoji, a njena vjerojatnost moguće je da bi se drastično povećala ako bi Rusija u očaju lansirala nuklearni napad na Ukrajinu. Kremlj bi prije toga pokušao prolongirati rat u Ukrajini dok bi paralelno potajno sabotirao zemlje koje podržavaju Kijev i Ukrajinu. Napadne li Rusija nuklearkama, moguće je da bi se u rat izravno uključio i Zapad i time ubrzao poraz Rusije na terenu.

Putinov pad

Treći mogući scenarij fokusira se upravo na ruskog predsjednika Vladimira Putina i pad njegovog teško ''zarađenog'' režima. Pritom se najteže bitke ne bi odvijale na ukrajinskom tlu, već upravo u hodnicima Kremlja ili na ulicama ruskih gradova. Nastavi li se ruski neuspjeh, Putinova podrška mogla bi se znatno početi topiti, a njegovi bi se građani mogli okrenuti protiv njega.

Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Naravno, na to bi svakako utjecalo veliko pogoršanje gospodarske situacije u zemlji, poput one kakva je u Rusiji bila 1917. godine kada je došlo do pada Carstva. Slom Putinovog režima značilo bi trenutni prekid rata jer bi Rusija postala previše okupirana domaćim problemima.

Ruski poraz Zapadu je u svakoj varijanti dobrodošao jer bi potvrdilo njihovu snagu na svjetskoj geopolitičkoj sceni, a također bi omogućilo i bivšim SSSR zemljama daljnji razvitak u ozračju demokracije i nezavisnosti. Bjelorusiji bi se također mogao otvoriti put prema kraju diktature, dok bi Gruzija, Moldavija i Ukrajina mogle zajedno težiti konačnoj integraciji u Europsku uniju. Ovakvu moguću budućnost svakako vidi i Kremlj, stoga nije neočekivana njihova trenutna pozicija u ratu.

