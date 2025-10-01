Naši Portali
tržište i trendovi

Kako Atauctus pristupa zakupu medija i zašto brendovi u tome vide priliku?

01.10.2025.
u 13:48

Zašto neki brendovi ostaju zapamćeni, dok drugi brzo nestanu iz fokusa? Jedan od odgovora krije se u načinu na koji planiraju i provode zakup medija.

Zakup medija postao je važan korak za svako poduzeće koje želi biti vidljivo i prepoznatljivo. Bilo da se radi o oglašavanju na portalima, televiziji, radiju ili vanjskim površinama, cilj je isti: doći do publike na pravom mjestu i u pravo vrijeme. Upravo tu ulogu ima Atauctus, riječka agencija za digitalni marketing koja već godinama razvija uspješne kampanje za poduzeća diljem Hrvatske.

Što zakup medija znači za poduzeća?

Danas je izbor kanala veći nego ikad. Od oglašavanja na portalima i TV oglasa, preko radija, pa sve do outdoor i indoor oglašavanja, svaki kanal ima svoju publiku i specifične prednosti.

„Naš posao nije samo zakupiti prostor, već pronaći najbolji način da poruka dođe do ljudi. Brendovi danas žele rezultate, a do njih se dolazi pažljivim planiranjem i prilagodbom svakoj publici“, kaže Josip Ukalović, vlasnik i direktor Atauctusa.

Planiranje i provedba kampanja

Velika prednost za klijente je što u Atauctusu sve mogu dobiti na jednom mjestu - od strategije i planiranja do realizacije kampanja. Na taj način komunikacija ostaje dosljedna, a budžet se koristi učinkovitije.

„Mnogi klijenti nam kažu da im je upravo ta sigurnost najveća vrijednost. Ne moraju brinuti o različitim partnerima i porukama, već se mogu fokusirati na svoj posao dok mi radimo na vidljivosti njihovog brenda“, dodaje Ukalović.

Tržište i trendovi

Uspješne kampanje najčešće kombiniraju tradicionalne i digitalne kanale. Televizija i radio i dalje imaju velik doseg, dok digitalni kanali omogućuju preciznije ciljanje i brzu analizu rezultata. Outdoor i indoor oglašavanje, s druge strane, jačaju prisutnost brenda u svakodnevnom životu.

„Ne postoji univerzalni recept. Svaki brend ima svoje ciljeve, a naš zadatak je predložiti rješenja koja donose najveću vrijednost. To je ono što razlikuje uspješnu kampanju od one koja samo ‘popuni prostor’“, ističe Ukalović.

Kako do uspješnog zakupa medija?

Zakup medija nije samo oglasni prostor, već ulaganje u prepoznatljivost, povjerenje i dugoročan rast brenda. Ako želite da vaša poruka dođe do pravih ljudi u pravom trenutku, Atauctus vam može pomoći da odaberete kanale i strategiju koja donosi rezultate. 

Atauctus

