Kakav obrat u istrazi: Za smrt mladića u stravičnoj nesreći osumnjičen vozač kamiona

Veliki obrat u istrazi o smrti 20-godišnjaka koji je poginuo u stravičnoj prometnoj nesreći u Svetom Ivanu Žabnu kod Križevaca. Nesretni vozač renaulta clija Ivan T. na mjestu je preminuo nakon izravnog sudara s kamionom 16. studenoga 2017. godine oko 23 sata na cesti u Žabnu.

Nakon obavljenog očevida, policija je drugi dan priopćila kako je mladić iz zasad neutvrđenih razloga prešao na suprotni trak ceste i naletio na kamion zagrebačkih registarskih oznaka.

Od siline udara clio je odbačen u dvorište kuće, a kamion je izletio u kanal pored ceste. Ivan je poginuo na mjestu nesreće u potpuno smrskanom vozilu, a vozač kamiona lakše je ozlijeđen.

No, tri godine kasnije – veliki obrat. Županijsko državno odvjetništvo u srijedu je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv vozača kamiona (41) kojeg se sumnjiči da je skrivio tu strašnu nesreću.

“Postoji osnovana sumnja da je 41-godišnjak upravljao teretnim vozilom s prikolicom kroz Sveti Ivan Žabno znatno većom brzinom od dopuštene te neprilagođenom uvjetima na cesti.

Osnovano se sumnja da je usljed toga djelomično prešao na suprotni kolnički trak i udario u osobno vozilo koje mu je dolazilo u susret i kojim je upravljao oštećenik (20).

Vozač osobnog automobila je pri udaru zadobio višestruke ozljede od kojih je preminuo na mjestu nesreće”, otkrili su tužitelji u rješenju o provođenju istrage.

Kako to da se do tih spoznaja došlo tek nakon tri godine, zasad ostaje nepoznato. No, po svemu sudeći, presudna su bila prometna vještačenja, a možda i iskaz nekog svjedoka koji se u međuvremenu pojavio.