Nastavlja se južina: Jutros na Hvaru izmjereno skoro 15°C, žuti Meteoalarm u jednoj regiji

Na Jadranu i predjelima uz njega umjereno do pretežno oblačno, lokalno će pasti i malo kiše. U središnjim i istočnim krajevima barem djelomice sunčano, najava je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ovaj blagdanski utorak. Prema najavama prognostičara, očekuje se slab i umjeren jugozapadni vjetar, u gorskim krajevima te dijelovima središnje Hrvatske prijepodne i s jakim te olujnim udarima, na Jadranu i jugo. Navečer vjetar posvuda slabi te će se u mnogim krajevima stvarati magla. Najviša dnevna temperatura većinom između 12 i 17 °C.

Uz to, za ovaj utorak upozorenja su izdana tek u Gorskom kotaru i Lici gdje je upaljen žuti Meteoalarm zbog vjetra s udarima do 65 km/h. Uz to, za sutra se očekuje maglovito vrijeme uz slične temperature kao i danas, dok se razvedravanje očekuje u središnjim krajevima od sredine dana.

Foto: DHMZ

Snijega nema ni u kojem dijelu Hrvatske, dok su temperature iznad 10°C zabilježene do 7 sati u brojnim mjestima na hrvatskoj obali. Tako je na Hvaru izmjereno čak 14.7°C, u Dubrovniku 14.3°C, u Senju 13.7°C, dok je u glavnom gradu do 7 sati izmjerena temperatura od 10°C na Griču.

HAK je također ovog utorka izdao upozorenje zbog mjestimice skliskih prometnica, dok su izvijestili kako je jutros došlo do vozila u kvaru na autocesti A6 u tunelu Veliki Gložac u smjeru Rijeke, kao i o prometnoj nreći koja se dogodila na Jadranskoj magistrali između Gruda i prijelaza Karasovići.

Osim toga, za danas je od 14 do 23 sata zatvoren promet za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7.5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju (osim na državnoj cesti DC1 i autocestama).

