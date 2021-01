Južina do vikenda: Očekuju se poplavljene rive, ali dobre vijesti stižu za Banovinu

U utorak započeta južina - koja će potrajati do vikenda - nekima bi mogla smetati, prouzročiti glavobolje, razdražljivost i druge tegobe pa se preporuča izbjegavanje suvišnih napora te redovito uzimanje terapije. No, mnogima će, vjerojatno ponajviše na potresom nastradalom području, južina i porast temperature donijeti i poboljšanje stanja jer će izostati hladnoća i temperaturni "minusi", koji su u prošlome tjednu gdjekad bili čak i cjelodnevni.

No, osim za siječanj iznadprosječne topline, do vikenda ćemo imati i sve češću oborinu - i to većinom kišu, najprije na Jadranu i uz njega, od petka i u sjevernijim krajevima, a već sada valja upozoriti i na veliku vjerojatnost snijega u gorju potkraj ovoga tjedna i početkom novoga, javlja HRT.



Prije toga će čestih upozorenja biti zbog povremeno jakog pa i olujnog jugozapadnog i južnog vjetra, na Jadranu i juga, pa će osobito od četvrtka poslijepodne do subotnjeg prijepodneva biti i poplavljenih riva.

Hrvatska gorska služba spašavanja upozorila je na opasnost koja ovih dana prijeti od lavina. Zbog snijega i leda u kombinaciji s jakim vjetrom pozivaju na velik oprez pa je najbolji savjet svima koji ovih dana namjeravaju ići u planine da od toga odustanu.