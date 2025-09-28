Jutarnje temperature blizu nule: Bit će stabilno, ali sve svježije, jutra hladna

Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. U Slavoniji u noći i prijepodne uz više oblaka mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura. "Sjevernog i sjeveroistočnog vjetra bit će i u Gorskoj Hrvatskoj, dok će na obali puhati umjerena bura, podno Velebita prijepodne i jaka s olujnim udarima. Ujutro ponegdje u kotlinama maglovito", prognozira meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc za HRT.

Minimalna temperatura zraka sutra od od 7 do 12, a na Jadranu između 14 i 18 °C. Maksimalna od 15 do 20, a na Jadranu između 21 i 25 stupnjeva.

Novi tjedan donosi svježije vrjeme. "U unutrašnjosti će idući dani biti djelomice sunčani i sve svježiji. Povremeno će biti slabe kiše, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i na istoku, no u četvrtak će biti rasprostranjenija. U srijedu će zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar.

Na Jadranu će od sredine radnog tjedna biti vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, nerijetko na udare i olujnu. S promjenjivom naoblakom mjestimično će biti slabe kiše, u utorak uglavnom na sjeveru, a zatim prema jugu. Temperatura zraka u padu", dodaje Klemenčić Novinc. Prema karti koju je HRT objavio na kopnu u petak i subotu ujutro samo pet stupnjeva.