Juričan predsjedniku dao prijedlog dnevnih tema: 'Beroš? Ministar, gradonačelnik, špija'

Redatelj Dario Juričan na svom Facebooku podijelio prijedlog nasumičnih dnevnih tema i ekscesa za predsjednika Zorana Milanovica.

"Moja je domoljubna dužnost da pomognem Predsjedniku RH. Dajem svoj mali obol prijedlozima za buduće dnevne teme i ekscese", napisao je prije svojih prijedloga.

IVAN VRDOLJAK

Šta je taj napravio u ovoj zemlji, po čemu ćemo ga pamtiti? Po Ledo škrinji i razdjelnicima. Jel bio moj izbor? Pa i nije. Uvalio mi ga je Čačić. Jesam sad grub? Jel se to od mene ovdje traži? Što ako on šuti o Klubu?

Što bi to značilo, da se takvu gospodu ne smije verbalno napadati i preispitivati uloga, a i moja u svemu tome? Grubost je za one koji nikad nisu toliko prošli političkog ringanja.

MILAN BANDIĆ

Jel mi trebala ona rečenica da optužbe protiv njega imaju jednako smisla kao i one da ja tučem ženu? Nije, no ne povlačim jer tada su okolnosti mog rada bile takve. Sve sam rekao o njemu. To nije moj film. Ja sam tu priču ostavio iza sebe, čemu je vi i dalje nosite?

DAVOR BOŽINOVIĆ

Taj gospodin je najbolji produkt ONO i DSZ škole. Kao i još neki.

Sretno mu na stranačkim izborima.

VILI BEROŠ

Taj gospodin ima vremena za sve. Ministar, gradonačelnik, špija. Jesam rekao špija? Što želite da kažem? Čovjek snima svoje razgovore i poslije cure. I poslije će ga Plenković spašavati. Već viđeno. Bolje mu je bilo dok je stavljao Schantzove ovratnike.

VILIM RIBIĆ

Takvi ljudi, s takvim iskustvom biznis klase koju realno kusali nisu, a guslare, s takvima mi živimo. Jel ih biramo? A netko ih bira, ali to nisam ja.

Biram društvo, ne biram magarce.

DARIO JURIČAN

Dečko se trudi, došao je do 5% na izborima, što je, ipak, duplo od narikače Dalije Orešković. Puno zuji, a gdje je taj film o kojem priča godinama? Mogao bi biti malo pozitivan, ali to ovdje prolazi, takav fajt. Nadam se da mu je gin bolji od filmova. Volim što voli Tač, što znači da ima klasu. Ljude s klasom cijenim. Ne goloruke i ne s čakijom u rukavu. Njegove prozivke? Ja ljudima to ne sugeriram, niti im dajem ili oduzimam riječ. To nije moj stil.

UDRUGA RODA

Tko je tamo uopće predsjednik? Je li tu osobu znamo? Jel bi je trebali znati, a navodno su relevantni. Toliko o tome. Samodopadnostima u našoj nazovi civilnoj sceni nikad kraja. Ti ljudi mogu i guslati i narikati stalno. Bez kraja, no netko im mora reći Dosta Je! I nije prvi put da netko mora, no ja sam svjestan da sam jedini. Možda i nisam, no ja mogu. To su mi dali građani. Ja odgovaram samo njima. Tko je ikad bio na jednom njihovom prosvjedu? Protiv čega, za što je ta borba?

UDRUGA DOCUMENTA

Što to oni točno dokumentiraju, kome, za koga? Ne ulazim je li tu pričamo o Sorošu. To mi je prežvakano previše. Ljudi i studiraju i odlaze i dolaze i to je normalno. Neke od njih znam, neke ne znam, ali nisam grub bez prozivke. Koliko znam nisu me kontaktirali, hoće li? To je na njima. Neka se saberu, neka odluče. Na njima je.

UDRUGA ZELENA AKCIJA

Moj sin je hrvač i ima problem s upotrebom riječi akcija ako nije produktivna.

To je tekovina demokracije. To što im je ime, tako pomalo boljševički priziva nešto što će nam u budućnosti apriori odrubiti glavu, a od mene se očekuje da nenaoružan idem u taj fajt.

Klima nam je bitna. Ali ovi derači, čemu to na taj način. Samo im se žila napne. Ne pristajem na to.

FORTENOVA GRUPA

Moje je pitanje gdje je Šavorić? Gdje je Tin Dolički? A mene se svrstava s kriminalcima i prostitutkama. A neki su doma otišli s vrećama novca. Jel optužujem? Nije moj način, ali šta radi Dorh a podneseno je nekolicina kaznenih prijava za majstore samo u Tisku. Zašto se ne hapsi. Jel bi trebalo? Pa to nije moj posao. Ne hodam okolo s lisicama niti ću ikada hodati. Molim lijepo, nemojte mi pakirati.

ATLANTIC GRUPA

Jel mi Emil dobar prijatelj, je! Znamo se odavno. Ako zbilja toliko radi i nema vremena od kud onda sva sila vremena za DJ miksetu? Uostalom, Emilova tajna je njegova žena Maja. Maja nosi hlače, što ne znači da je Emil papučar. Ne, ja to nisam rekao.

ADRIS

Jel trebamo pričati o tome? Jel to tema? Čovjek ima novaca i napravio je u Preradovićevoj svoj osobni bunker. Meni je to dovoljno. Ne zavirujem ljudima u veže. Govorim ono što je razložno, vidljivo i logično. Mijenjali su poslovanje, možda i na bolje, jesu li baš oni zbog toga dobar primjer? Ima i boljih, no ne kažem da su oni loši.

T-COM

Srećom, do Ureda Predsjednika je potegnut optički kabel Bneta. Austrijanci ili Njemci? To je ista žica, no drugi internet.

ANVAR SARVAROVIČ AZIMOV

Povlačite me za jezik, i rekli su mi da vam ne odgovoram, ali hoću. Što reći o visokom diplomatu jedne države koji kaže, citiram: Bandić je kao prirodni dijamant, ima vrlo jasan i točan um. Jel sam mu dao odlikovanje Redom kneza Branimira s ogrlicom, jesam. Čovjek odlazi, a po prirodi diplomatskog protokola Predsjednik daje odlikovanja. Što sam trebao, poslati mu tortu? Mora biti mjera.

PAPA FRANJO

Sve je rekao pričom o Međugorju u kojoj Marija nije telegrafistica. Osim kod nas. Tipično. Balkanski i šufterski. To Clint Eastwood ne radi u Dobar, Loš, Zao, a ovdje ne govorimo o toj dimenziji. Mi govorimo o nečem što nije Bandiera Rossa, to je naše. I bitno je. Ne svima, ali je bitno.