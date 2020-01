Jurica Šiljeg: Vlada je u pokušaju spašavanja napravila sve, lokalna vlast ama baš ništa!

HDZ Istre je poručio da je pokušaj vrha IDS-a da za propast Uljanika okrivi ovu Vladu uzaludan jer u tu priču "ama baš nitko nije povjerovao". Dodaju i kako se u Puli dobro zna kako se u Uljaniku zapošljavalo, napredovalo i koja je politička stranka u Uljaniku imala "prolaz“ te da je upropaštavanje Uljanika trajalo godinama, a za to vrijeme je lokalna je vlast sa članovima Uprave nerijetko ispijala šampanjce.

- Sramotno je da Predsjedniku IDS-a ništa nije sveto, pa tako ni brodogradilište koje je svojevremeno hranilo tisuće obitelji diljem Pule i Istre. Upravo suprotno, on Uljanik koristi u svrhu političkog obračuna, bildanja mišića i samopromocije. Njegov komentar „da je Uljanik u nekoj drugoj županiji mi danas ovo ne bismo gledali“, apsolutno je točan. Jer da je Uljanik u nekoj drugoj županiji IDS mu ne bi mogao ni primirisati, ne bi se preko noći mijenjali prostorni planovi s namjerom da se Uljanik iseli iz Pule, ne bi se „šoto banko“ dogovarao nekretninski biznis - rekao je Šiljeg.

Vjerovnici Uljanika danas su odlučili da Uljanik s dugovima od oko pet milijardi kuna i imovinom od samo 1,75 milijardi kuna nema nikakve budućnosti. Dugovi Uljanika znatno premašuju vrijednost njegove imovine, i to za gotovo tri puta.

Iz istarskog HDZ-a podsjećaju da je Vlada RH u ovom mandatu za Uljanik izdvojila 4,2 milijarde kuna iz državnog proračuna. Tim je sredstvima devet mjeseci osiguravana isplata plaća radnicima, a sve, kako kažu, u nastojanju da ne dođe do gašenja brodogradilišta.

- Vlada je napravila ama baš sve što je u okviru zakona moguće. U tri desetljeća sve Vlade RH zajedno, za Uljanik su isplatile više od 8,3 milijarde kuna. Ključno je pitanje - kako je uspješno brodogradilište dospjelo u ovakve dugove? Čiji je to bio interes? Tko je za to odgovoran? To su odgovori koje građani postavljaju i na koje mi želimo odgovore, te apeliramo na institucije da to istraže. Uljanik je preživio dva svjetska rata, ali unatoč brojnim naporima nije uspio preživjeti pustošenje koje su mu omogućili „najveći“ istarski sinovi - zaključuju u HDZ-u Istra.