Josipović o predsjednici: Protiv mene je koristila lažne materijale koji su zastrašujući

U intervjuu u studiju 24sata bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović komentirao je slučaj Tolušić, te rekao da su obje opcije - ona prema kojoj je aferu protiv vlade režiralo obavještajno podzemlje, ali i ona u kojoj je vlada, ili dio vladajuće stranke, inscenirao kako bi zaštitio ministra Tolušića, pod pretpostavkom da bi nešto od toga moglo biti točno, strašne.

"Obje su opcije loše za Hrvatsku jer pokazuju da metode paraobavještajnog podzemlja utječu na hrvatsku politiku, ovako ili onako", rekao je.

Raščišćavanje afere po njemu bi moralo ići dosta daleko.

"To bi značilo raščistiti ne samo sa autorima ove fotografije, već i sa svima koji su dosad u velo neposredno povijesti koristili tu ili sličnu metodologiju, pa rekao bih pa i sa samom predsjednicom", rekao je Josipović.

Zamoljen da pojasni tu izjavu, Josipović je rekao:

- Predsjednica je izjavila da su Tolušićeve navodne fotografije dno dna, a količina raznog lažnog materijala koji je ona s paraobavještajnim podzemljem koristila protiv mene je neusporedivo veća i ozbiljnija od ovoga što smo vidjeli u slučaju Tolušić - rekao je Josipović. Podsjetio je na naslovnice jednih američkih novina koje su se referirale na, kako kaže, "potjernicu za mojim ocem raspisanim zbog navodnih zločina".

"Sjećate se, Šešelj je tada tumačio kako sam ja njegov prijatelj i izdajnik Hrvatske, pa će zato on glasati za mene. To što su lagali o mojem, nažalost umirućem ocu, i njegovoj navodnoj ulozi u Drugom svjetskom ratu - a on uopće tada nije bio u Hrvatskoj, nego u Africi, u izbjegličkom logoru El Shatt - naprosto je prestrašno. I nakon što je sve to napravila, osjetila se pozvanom govoriti o ‘dnu dna’ zbog jedne fotografije", rekao je Josipović.

