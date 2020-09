Josipa Rimac sutra izlazi iz Remetinca?

Josipa Rimac možda broji svoje zadnje pritvorske dane, a hoće li izaći iz Remetinca u kojem je od uhićenja koncem svibnja, trebalo bi se znati danas.

Ona je osumnjičena u aferi Vjetroelektrane s više osoba, a od kada je u svibnju pritvorena, istraga je protiv nje dva puta proširena. Zadnji se put to dogodilo koncem kolovoza, i tada joj je istražni zatvor produljen za još dva mjeseca. No njezina obrana se na odluku suca istrage zagrebačkog Županijskog suda žalila, pa je izvanraspravno vijeće preinačilo odluku, odredivši da joj istražni zatvor umjesto dva mjeseca traje mjesec dana odnosno do 29. rujna 2020. Do tog roka USKOK je trebao ispitati svjedoke za koje je sud procijenio da bi Josipa Rimac na njih mogla utjecati.

>> VIDEO Istražitelji su nadzirali razgovore Josipe Rimac u vozilu: 'Kada sve to prođe, sigurno imaš svojih 500.000 kuna...'

Radilo se o šest svjedoka, a njezina odvjetnica Lidija Horvat kazala je da je USKOK u ponedjeljak ispitivao dva svjedoka te da bi posljednja dva svjedoka trebao ispitati u utorak. Nakon toga zagrebačkom Županijskom sudu treba dostaviti zahtjev za ukidanjem istražnog zatvora, a ako se to dogodi, onda bi Josipa Rimac tijekom dana izašla iz Remetinca.

No uvijek postoji i mogućnost da se istraga protiv nje ponovo proširi, kao što se to do sada dogodilo u dva navrata. Njezina obrana koncem kolovoza najavila je da očekuje još jedno proširenje istrage, a hoće li se to dogoditi doznat će se vjerojatno tijekom utorka. Zadnje proširenje istrage je obuhvatilo nekoliko državnih tajnika, jednog doministra, šefa carine...