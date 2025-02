Josip Sapunar nije došao na suđenje Božidaru Kalmeti jer ima - gripu

Josip Sapunar nekada je bio član Uprave HAC-a. I optuženik u aferi HAC- Remorker. No za razliku od Božidara Kalmete, bivšeg ministra u Vladi Ive Sanadera i drugih optuženika, Sapunar je prije početka prvog suđenja, odlučio sve priznati USKOK-u, te se s njima nagoditi. Po toj nagodbi bio je osuđen na godinu dana zatvora, koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, a u državnu blagajnu je morao uplatiti 5,8 milijuna kuna. Njegov iskaz bio je temelj osuđujućeg dijela presude na prvom suđenju, ali i razlog zašto je tu presudu ukinuo Vrhovni sud. Jer iz obrazloženja prvostupanjske presude na prvom suđenju, proizlazilo je da je sud Sapunarovom iskazu vjerovao u jednom dijelu, dok u drugom nije. Stoga je Vrhovni sud naložio da se na ponovljenom suđenju te nejasnoće oko Sapunarova iskaza razjasne. Pa je on trebao sjesti na klupu za svjedoke zagrebačkog Županijskog suda gdje traje ponovljeno suđenje Kalmeti i ostalima.

No na sudu se nije pojavio, a sudu je dan prije rasprave poslao mejl u kojem je nedolazak ispričao - gripom. Sud ga je obvezao da im dostavi medicinsku dokumentaciju te je odredio da se Sapunara pozove na ročište koje je zakazano za 26. veljače. Zbog njegovog nedolaska, ali i nedolaska još jednog svjedoka za kojeg sud ne zna je li poziv primio, jučerašnje ročište je odgođeno.

Osim Kalmete, za aferu HAC - Remorker, još su optuženi i Zdravko Livaković, Milivoje Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić. Prema optužnici, USKOK Kalmetu i ostale tereti da međusobno podijelili više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura. USKOK tvrdi da je taj novac izvučen iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. Prema navodima USKOK-a, Kalmeta je u toj priči imao imovinsku korist od 2, 6 milijuna kuna i 133.333 eura dok je Ministarstvo pomorstva i veza kojem je bio na čelu oštetio za 612.000 kuna koliko je Ministarstvo platilo Fimi mediji za promotivni film Prometna renesansa Hrvatske, koji kasnije nije nigdje prikazan. Kada je u studenom 2023. počelo ponovljeno suđenje, svi optuženici su zanijekali krivnju.

Tijekom prvog suđenja, Kalmeta se teretio da je bio na čelu organizirane kriminalne skupine koja je iz HAC- i HC- izvlačila novac. No nepravomoćno su u rujnu 2019. i on i suoptuženici mu oslobođeni tih optužbi jer je sud smatrao da USKOK svoje tvrdnje nije dokazao. Utvrđeno je da je novac izvlačen iz HAC-a i HC-a no trag tog novca je stao kod Josipa Sapunara koji je priznao krivnju te je kao i Ivan Berket u tom postupku osuđen na temelju sporazuma o krivnji. Osim Kalmete, za udruživanje u kriminalnu grupu optužbi su bili nepravomoćno oslobođeni Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele, Miroslav Bunić, Sandro Vukelić, Jurica Prskalo i Marijo Lovrinčević. Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna. No Mikulić, Boban i Kezele su se žalili, a tu žalbu je 2022. usvojio Vrhovni sud. Ukinut je osuđujući dio u odnosu na njih, te oslobađajući u odnosu na Kalmetu.

Sapunar je u svojim iskazima tvrdio da je novac koji je izvlačen iz HAC-a on predavao Mikulčiću, koji ga je pak davao Kalmeti, no na koncu prvostupanjski sud je smatrao da osim Sapunarovih tvrdnji, za to nema drugih dokaza. Vrhovni sud je smatrao i da se treba utvrditi koliko je novca, ako je Sapunar, davao Mikuliću te koja je, ako je ima, u tom slučaju protupravno stečena imovinska korist. Tijekom prijašnjeg suđenja i istrage, Sapunar je iskaz davao tri puta, a suočavanje njega i ostalih optuženika u sudnici je bilo burno.

- Tamo su se događale razne stvari, a izvlačio se i novac preko povezanih poduzeća. Takvih poduzeća bilo je osam ili devet. Sve je počelo u vrijeme izgradnje Kalmetine, kada mi je došao Livaković i pitao me znam li nekog preko koga bi se to moglo raditi. Sjetio sam se Premilovca kojeg poznajem od ranije. Premilovac je dogovarao posao s tvrtkama kao što su Vijadukt, Osijek Koteks, Strabag... Premilovčeva tvrtka Remorker tim je tvrtkama isporučivala fakture, a nakon što bi novac bio uplaćen na račun Remorkera, Premilovac ga je podizao i donosio meni. On je sebi ostavljao 20 posto jer je tako bilo dogovoreno. Novac sam nosio Livakoviću, Mikuliću, Kezeleu, Bobanu i Berketu. Od tog novca 30 posto sam nosio u Vijadukt. Tamo ga je preuzimao Berket, a nekada i Kezele. Preostalih 70 posto nosio sam Livakoviću. Ponekad bih od tog novca ja dobio dio, a Livaković mi je rekao da ponekad dio tog novca ide za Zadar i Kalmetu - iskazivao je Sapunar na sudu 2017.

VIDEO 'Halo, inspektore' poziva na novi bojkot u petak: Evo što predlažu