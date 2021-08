Još jedan potres na Banovini: 'Najprije eksplozija, a zatim dobro zdrmalo...'

Umjeren potres noćas je pogodio Banovinu. "Noćas, 02. kolovoza 2021. godine u 01 sat i 27 minute seizmografi Seizmološke službe zabilježili su umjeren potres s epicentrom kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru V stupnja EMS ljestvice", objavila je Seizmološka služba.

Potres se osjetio na petrinjskom i sisačkom području.

Felt #earthquake (#potres) M3.9 strikes 47 km S of #Sesvete (#Croatia) 5 min ago. Please report to: https://t.co/OtxxuWzR8v pic.twitter.com/Bt5AffCKto