Johnson i Trump slažu su se oko trgovinskog sporazum: To je velika pobjeda za nas

Britanski premijer Boris Johnson i američki predsjednik Donald Trump složili su se oko trgovinskoga sporazum koji bi trebao biti postignut do srpnja iduće godine, izvijestio je časopis The Sun.

Trump i Johnson mogli bi se javno obvezati oko vremenskoga okvira kada se ovaj tjedan sastanu u New Yorku.

"Sada postoji politička volja da obje strane učine sporazum do srpnja", naveo je za The Sun, visoki vladin izvor. "To je velika pobjeda za nas, a Trump također uistinu želi govoriti o tome u Sjedinjenim Državama."

"Također postoji priznanje s obje strane Atlantika da se to mora učiniti do tada, jer američki izborni ciklus počinje ubrzo nakon toga", rekao je izvor.