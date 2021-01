Novi detalji jezivog ubojstva u Zagorju, ubojica tvrdi da ga je žrtva napala nožem

Muškarac (70) pritvoren je zbog sumnje da je ubio svoju izvanbračnu partnericu (72). Sumnjiči ga se da ju je zatukao cjepanicom u kući u kojoj su živjeli u Zagorju.

Priveden je i pritvoren zbog opasnosti od bijega, a zločin se dogodio 22. siječnja.

Istražiteljima je kazao da se sve zbilo oko 3.30. Spavao je, a ona ga je probudila. Kada je došao do nje, ona ga je, kako tvrdi, napala nožem, a on je uzeo cjepanicu kojom ju je udario po glavi. Cjepanicu je potom bacio, a što se kasnije događalo, ne sjeća se.

Osumnjičeni godinama živi u Hrvatskoj no nema prijavljenog boravišta ni prebivališta, a ni dokumenata. Identitet mu je utvrđen po podacima iz policijskih evidencija iz 1970. Prije ubojstva živio je na adresi ubijene partnerice u Zagrebu. No kako je taj stan oštećen u potresu, u ožujku su se preselili u Zagorje. U vezi su bili nekoliko godina, a on je za život zarađivao povremeno radeći na crno.