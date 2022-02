Jesu li manjinski zastupnici jamac zaštite interesa nacionalnih manjina ili svojih stranaka

Potpredsjednik Vlade Boris Milošević, sada je već i potvrđeno, našao se pod istragom USKOK-a zbog uloge u dodjeli potpora poduzetnicima srpske nacionalnosti na područjima od posebne državne skrbi prije četiri godine. Koliko je zasad poznato, USKOK sumnja da je Milošević kao saborski zastupnik urgirao kod tadašnjeg ministra gospodarstva Darka Horvata, koji je sada u pritvoru u sklopu iste istrage, kako bi te potpore došle u ruke poduzetnika koji na njih nisu imali zakonsko pravo jer nisu ispunjavali natječajem propisane kriterije.



Odmah se postavilo i pitanje može li potpredsjednik Vlade ostati u Vladi i normalno obnašati svoju dužnost dok je pod istragom, no u obranu mu je čvrsto stala njegova stranka, SDSS, a punu potporu pružaju mu i drugi zastupnici nacionalnih manjina, ističući kako se radi o časnom čovjeku s kojim odlično surađuju. Jasno je stoga da premijer Andrej Plenković, čak i da to želi, u ovom trenu ne može ići na smjenjivanje Miloševića jer bi to dovelo do pada parlamentarne većine, a time i pada Vlade i izvanrednih izbora.