Jesu li gospodari interneta imali pravo blokirati Donalda Trumpa

Odluka kojom je Twitter trajno suspendirao račun odlazećeg američkog predsjednika Donalda Trumpa izazvala je nedoumice i protivljenje ne samo među njegovim pristašama i istomišljenicima, nego i među liberalima i demokratima. Ta je suspenzija problematična i za njemačku kancelarku Angelu Merkel, koja smatra da šefovi internetskih platforma ne bi trebali odlučivati o slobodi mišljenja jer je riječ o temeljnom ljudskom pravu, u koje se može intervenirati samo zakonom, a ne odlukom privatne kompanije.

Konkretan utjecaj na nasilje

Twitter je u petak trajno blokirao Trumpov račun na toj društvenoj mreži, koja je Trumpu bila glavni komunikacijski kanal i njegovo glavno propagandno oruđe, i to nakon što su Trumpovi pristaše upali i opustošili američki Kongres. Kao formalni razlog za blokadu, Twitter navodi “rizik od daljnjeg poticanja na nasilje”. I dok je za jedne riječ o spornoj odluci koja dovodi u pitanje slobodu govora, koja je u SAD-u ustavno zaštićena, drugi ističu da je riječ o opravdanom ograničavanju širenja govora mržnje i da ta odluka stiže najmanje četiri godine prekasno.

Komunikacijski i informatički stručnjak i bloger Marko Rakar ne vidi ništa sporno u blokadi Trumpa na društvenim mrežama.

– Twitter i druge društvene mreže privatne su platforme. Osim toga, iako su Twitter i Facebook možda najznačajniji u svojim segmentima, oni ipak nisu monopolisti, što se dobro vidi po činjenici da u različitim zemljama dominiraju različite društvene mreže. Twitter i Facebook imaju svoja pravila ponašanja, koja svi korisnici moraju poštovati, pa i predsjednik države – objašnjava Rakar.

Ovdje se, međutim, otvara pitanje koja je to pravila Trump sada prekršio a da ih nije prekršio i prije dva mjeseca ili dvije godine? Trump, naime, na Twitteru već dugo objavljuje laži i raspiruje mržnju i netrpeljivost. Rakar odgovara da je i dosad bilo sličnih situacija, ali da je ovo bila prva u kojoj je Trump neposredno utjecao na konkretno nasilje. Sada se, kako kaže, doslovce može izmjeriti koliko je ljudi poginulo prošle srijede, što prije nije bio slučaj. I to je prelilo čašu strpljenja svima jer je cijela industrija blokirala takvo ponašanje. Nesumnjivo je, međutim, da je Twitter dugo oklijevao poduzeti ozbiljnije korake protiv Trumpa, što se može objasniti time da je od njega imao velike koristi jer je pridonosio popularnosti te društvene mreže, a time i vrijednosti njezinih dionica.

– Riječ je o dvosmjernoj ulici, a Trump je dugo odgovarao Twitteru jer je riječ o “korporativnom igralištu”, u kojem komercijalni interes uvijek prevlada, ali se cijela stvar odjednom otela kontroli – smatra naš sugovornik.

Profesor na zagrebačkom Pravnom fakultetu Ivan Rimac naglašava pak kako su aktualne reakcije društvenih mreža, kada je o Trumpu riječ, zakasnjele.

– Mislim da je do toga došlo prekasno, i to tek u trenutku kada je Trump ozbiljno ugrozio demokraciju u SAD-u – naglašava ugledni profesor, koji ističe kako je moć koju danas imaju društvene mreže i njihova dominacija u sadašnjem načinu komuniciranja u svijetu “takva da one moraju početi preuzimati odgovornost za sadržaje koji se objavljuju na tim platformama”.

– I to dolazi prekasno s obzirom na dominaciju društvenih mreža nad drugim oblicima informiranja, pri čemu nemamo nikakvu mogućnost provjere istinitosti i točnosti tih informacija, a taj se problem proširio i na velik dio elektroničkih i masovnih medija – ocjenjuje Rimac i dodaje kako su sve odluke društvenih mreža kao privatnih kompanija motivirane isključivo idejom profita, a ne idejom slobode govora, pri čemu valja imati na umu da je moć pojedinih kompanija veća i od moći pojedinih država.

Moć, a odgovornost?

U rukama gospodara društvenih mreža zasigurno je prevelika moć u odnosu na razinu odgovornosti koju pokazuju, s obzirom na to da se društvenim mrežama već dugo šire dezinformacije i laži i da se koriste za pozivanje na nasilje, iako neki pritom upozoravaju i da je državni nadzor nad društvenim mrežama opasan, navodeći za primjer Kinu. Međutim, prof. Rimac misli da je sada možda prekasno da se društvenim mrežama nametne regulacija izvana jer one u tom slučaju lako mogu premjestiti svoje poslovanje negdje drugdje, gdje ništa neće ugroziti njihov profit.