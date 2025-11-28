Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NA JADRANSKOJ MAGISTRALI

Jedna osoba poginula, druga ozlijeđena u prometnoj nesreći kod dubrovačke zračne luke

Zagreb: Prometna policija kontrolira vozače povodom Martinja
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Baldo Marunčić/Hina
28.11.2025.
u 23:38

Jedna osoba je poginula, a druga je ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći koja se u petak oko 19,20 sati dogodila na Jadranskoj magistrali, u mjestu Močići u Konavlima, blizu dubrovačke Zračne luke Ruđera Boškovića, izvijestili su iz Policijske uprave dubrovačko- neretvanske.

Osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći prevezena je u Opću bolnicu Dubrovnik. Promet je preusmjeren za vrijeme očevida kojim će se utvrditi detalji prometne nesreće.

Ključne riječi
Jadranska magistrala prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja