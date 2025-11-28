Jedna osoba poginula, druga ozlijeđena u prometnoj nesreći kod dubrovačke zračne luke

Jedna osoba je poginula, a druga je ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći koja se u petak oko 19,20 sati dogodila na Jadranskoj magistrali, u mjestu Močići u Konavlima, blizu dubrovačke Zračne luke Ruđera Boškovića, izvijestili su iz Policijske uprave dubrovačko- neretvanske.

Osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći prevezena je u Opću bolnicu Dubrovnik. Promet je preusmjeren za vrijeme očevida kojim će se utvrditi detalji prometne nesreće.