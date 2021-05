'Mediji nisu svete krave, a te lapsuse ne možete nazvati slučajnošću'

Premijer Andrej Plenković nakon Predsjedništva HDZ-a u središnjici stranke obratio se javnosti.

- Glavna tema naših razgovora bio je osvrt na rezultate izbora. Jedinstven je stav da je ovo pobjeda HDZ-a, ostvarili smo premoćnu poziciju - rekao je Plenković na početku te dodao: - U Varaždinskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ostvarili smo značajne iskorake. Ukupno smo zadovoljni. Bilo je rezultata koji nisu u skladu s našim očekivanjima, onaj u Splitu i Šibensko-kninskoj županiji, ali ne možemo pobjeđivati baš svugdje. Izvući ćemo pouke, podnijeti izvješća…

Naveo je kako je suradnja s Radimirom Čačićem dobra, te da će sutra razgovarati na sastanku koalicije.

- Vice Mihanović i Filipović su bile glavne mete i to je jedna vrsta agresije koja je utjecala. Mihanović je bio sve bolji u debatama, a Puljak se vrtio oko tri točke: korupcija, ubljebništvo i klijentelizam. Nek on bude sad ponosan na svojeg zamjenika antisemita i nek se sad pere od toga sljedeće četiri godine.

Komentirao je pristup koji su mediji imali prema HDZ-ovom kandidatu u prvom krugu Davoru Filipoviću, navodeći kako se ime Filipovića krivo napisalo i to namjerno.

- Imamo evidenciju, to se dogodilo dva puta. To se dogodilo na televizijama, ali i u tiskanim medijima. To nisu lapsusi, to se događalo s očitom namjerom. To nije udar na medije - ustvrdio je i dodao: Nisu mediji svete krave, pa da o tome ne možemo govoriti. Lapsus? Pa nekoliko puta?

Ustvrdio je da je predsjednik HND-a puno tiši kad treba kritizirati Milanovića koji je, prema Plenkoviću, puno grublji u svojoj komunikaciji prema medijima. Ustvrdio je da on ne misli da je komentar Dražena Lalića o Filipoviću par dana prije prvog kruga lokalnih izbora bio primjeren i da se njega predstavlja gledateljima kao neovisnog.

- U medijima u svijetu nije nikakav problem da u svojoj vlasničkoj strukturi slijede neku svoju političku liniju. To je normalno. Ne možemo živjeti u Hrvatskoj u uvjerenju da su svi neutralni, nepristrani, objektivni - promatrači, a njihova linija zauzima stav neke opcije. Nije normalno da se izvrću riječi premijera, pa da mi predsjednik HND-a kaže da ja budem kao Lukašenko. Istu poveznicu imao je i Milanović. - poručio je Plenković.

Lokalni izbori

Kritizirao je i to što su mediji primarno pratili Zagreb, Split, Osijek i Rijeku tijekom kampanje.

- Više puta je od početka veljače namjerno pisano ime krivo našeg kandidata. Nisu rekli da se zove Dalibor, nisu rekli da se zove Marko...Svi su pisali Damir - kazao je premijer.

- Cijeli Domovinski pokret je izmišljen da bi došao na mjesto HDZ-a, jer nisu dovoljno moćni da preuzmu HDZ. Ili su to bivši HDZ-ovi ili su pak članovi desnih stranaka. Gospodin Škoro je proglašen huškačem jer je napadao Tomaševića, a kad on napada HDZ onda je on ok. Poanta su dvostruki standardi. Kad Milanović napada medije, onda lijevi analitičari proglašavaju da je to pitanje stila. Kad ja to činim, onda sam proglašen Lukašenkom. Nećemo mi tako.

Komentirao je i jučerašnje rezultate u Splitu.

- Pa nije Vice bio pažen i mažen. Puno opterećeniji je Puljak. On si je stavio Ivošević na leđa - nadometnuo je i istaknuo da se to dogodilo u nekoj drugoj demokraciji da bi udruge graknule protiv Puljka kako može imati u svojim redovima antisemita.