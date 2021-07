Jedan muškarac preminuo tijekom nemira na Kubi, više osoba ozlijeđeno

Jedan je muškarac umro, a nekoliko građana i pripadnika osiguranja ozlijeđeno je tijekom prosvjeda u predgrađu Havane u ponedjeljak te su prebačeni u bolnicu, objavila je u utorak državna Kubanska novinska agencija.

Vijest je prva službena potvrda smrtnog slučaja tijekom nemira i prosvjeda na Kubi koji su izbili u nedjelju širom te komunističke zemlje zbog duboke ekonomske krize i porasta broja slučajeva covida-19.

We have NEVER seen a day like today in #Cuba



62 years of misery, repression & lies boiling over into organic, grassroots protests in over 32 cities #SOSCuba #PatriaYVida pic.twitter.com/U5L5Zzb5mg