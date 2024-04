'Javim ti se iz Zagorja': Milanović u Pregradi, očekuje se da će odgovoriti na Butkovićeve optužbe

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetit će danas poslijepodne Pregradu povodom obilježavanja Dana Grada te sudjelovati na tradicionalnoj manifestaciji "Kostelska uskrsna pištola“. Očekuje se kako će tada uslijediti njegov novi odgovor Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture. Naime, prepirka između njih dvojice nastavila se i danas, nakon što su se jučer nanizale oštre optužbe. Što su si predsjednik i ministar posljednjih dana pisali i izgovarali, donosimo u nastavku.

Milanović u Kninu

Milanović se jučer obratio medijima u Kninu gdje se osvrnuo na sadržaj navodnih poruka između Butkovića i Josipe Plesić (Rimac). "Što rade ovo dvoje? To nije niti prvi put, to rade svi i u tome ih se hvata kao mrave, i nikome ništa. I onda mi govorite o jednakosti pred zakonom? Kako je moguće da imate trgovanje utjecajem, Rimčevka traži i moli Butkovića da zaposli nekog u privatnoj firmi koja radi s Butkovićevim ministarstvom. Kolike su šanse da Butkovića ta firma odbije? Kako se to zove? Je li to kriminal? Jel to trgovanje utjecajem? U Trećoj Republici to će biti prva točka dnevnog rasporeda, iskorjenjivanje poganog shvaćanja vlasti", kazao je Milanović.

Butković na Facebooku

Nakon Milanovićeve konferencije za medije u Kninu, Butković ga je pozvao da se očituje te odgovori na dva pitanja. "Vidim da je Zoran Milanović javno pozvao na moje hapšenje zbog navodnog trgovanja utjecajem. E, sad ja tebe Milanoviću javno pozivam da odgovoriš na dva pitanja: 1. Je li trgovanje utjecajem ako predsjednik Republike, u konkretnom slučaju Ti Zorane Milanoviću, osobno traži od državnih i privatnih banaka da otvore račun njegovom rođaku koji je pod sankcijama zbog povezanosti s ruskim kapitalom? 2. Što si dobio kod protučinidbu za taj angažman? Podsjećam te da je pomaganje sankcioniranim osobama i kršenje sankcija kazneno djelo. Kako bi ti rekao Zorane Milanoviću, tjerao si lisicu, a istjerao King Konga", naveo je Butković.

Vjeruje se kako je ministar u toj objavio mislio na Željka Runju koji je bio prvi potpredsjednik ruske naftne kompanije Rosnjeft. Više o tome možete pročitati OVDJE.

Butković na Facebooku

Butković je jutros nastavio prepirku te objavio: "Dobro jutro Zorane, oprosti što ti pišem ovako rano jer znam da duže spavaš, ali još čekam tvoje odgovore na moja dva pitanja. Nije valjda maca popapala jezik? P.S. Dobro promisli što ćeš odgovoriti jer ću imati i dodatna pitanja. Srdačan pozdrav".

Milanović na Facebooku

Nedugo nakon Butkovićeve posljednje objave, na Facebooku se oglasio i Milanović. U toj je objavi ujedno najavio kako će se dodatno oglasiti iz Pregrade. "Olja, ima li člana tvoje obitelji koji se nije okoristio državnim novcem od kad si ministar? Zna se već, braco bivši policajac s 25 godina je preko noći postao uspješni kamiondžija pa i veleposjednik skupog zemljišta uz more. Jasno, ako si brat HDZ-ovog ministra možeš kupovati i pomorsko dobro. Al nije Olja zaboravio ni oca. Najprije je tata Butković od Ministarstva turizma dobio 110 tisuća kuna za obnovu svog kampa Povile, a onda je Oljino Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dalo osam milijuna kuna za gradnju novog lukobrana u uvali Povile - direktno pred restoranom tate Butkovića.

Osam milijuna kuna državnog novca, Olja, potrošio si da bi obiteljska birtija više zarađivala. Jasno je da Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa ni u jednom slučaju nije našlo ništa sporno. Jer, država je HDZ-ovcima bankomat. P.S. O lažima koje si napisao čujemo se kasnije, javim ti se iz Hrvatskog Zagorja s Uskrsne pištole", poručio je Milanović.

Butković na Facebooku

Nakon niza optužbi na račun obitelji, Butković je ponovno odgovorio Milanoviću. "Zorane, dobro jutro još jednom jer dok je drugima dan tebi je još jutro. Vidim da izbjegavaš odgovoriti na moja pitanja pa ti je najlakše opet udariti na moju obitelj. Jadno i nisko, Zorane. A kad si već spomenuo lukobran u Povilama, moram te razočarati pa reći da su ga izgradile i tvoje Rijeke pravde, tj. županijska Lučka uprava koju vodi SDP i tvoj pulen Saša Đujić. Za razliku od tebe, ja neću govoriti o tvojoj obitelji, a imao bih itekako što za reći o poslovima članova tvoje obitelji. Za mene je obitelj ispred bilo kakve politike. I tu je ključna razlika između nas dvojice, ti razaraš, a ja gradim, Zorane.

P.S. Jedva čekam čuti odgovore na moja pitanja za koje jako dobro znaš da su itekako utemeljena. Znam da si se kasno probudio pa ti treba vremena da smisliš laž kojom ćeš se pokušati izvući. Samo vodi računa da odmah nakon tvog odgovora idu dodatna pitanja pa pazi da se ne zapetljaš u lažima. Stavio sam fotku Brača, a ti znaš zašto", naveo je ministar uoči najavljenog Milanovićeva pojavljivanja u Pregradi.