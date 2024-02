Stiže velika promjena vremena: Za tri regije upaljen narančasti meteoalarm

Iznadprosječne temperature nastavljaju se i ovog vikenda, pokazuje nam vremenska prognoza DHMZ-a. U jutarnjim satima u subotu, samo u Zagrebu, Karlovcu, Sisku i Zavižanu termometri pokazuju manje od 10 stupnjeva Celzijevih. Osijek, Slavonski Brod, Bjelovar, Gospić i Pazin mjere oko 10°C, dok je u Dalmaciji ugodnih 12 do 17 stupnjeva.

U nastavku dana ipak će doći do promjene vremena u obliku kiše zbog koje je DHMZ upalio meteoalarme za više regija. Najobilnije oborine praćene grmljavinom očekuju se na Jadranu te u predjelima uz njega, dok će na istoku i u središnjoj Hrvatskoj kiša početi tek u kasno poslijepodne.

Foto: DHMZ

To se odražava i kod upozorenja za opasno vrijeme - Slavonija i Gorski kotar ovoga puta prošli su bez meteoalarma, no za središnju i južnu Dalmaciju na snazi je narančasti i to zbog jakog juga i grmljavinskog nevremena, a moguće su i obilnije padaline. Gospićka, kninska, kvarnerska i zagrebačka regija pod žutim su meteoalarmom, no prema prognozi, na kontinentu neće doći do grmljavinskog nevremena.

Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar koji bi u gorju na udare mogao biti olujan, a navečer će okrenuti na jugoistočnjak. Na Jadranu će puhati jako olujno jugo. Najviša dnevna temperatura neće puno rasti od jutarnjih vrijednosti, očekuje se od 13 do 18 stupnjeva.

Tmurno i kišno, ali i dalje neobično toplo vrijeme nastavit će se i u nedjelju. Dok će u središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji uglavnom biti samo oblačno uz povremene padaline, na Jadranu i uz njega oborine će biti obilne, a lokalno i praćene grmljavinom. Za cijeli Jadran, od Istre i Kvarnera do Dubrovnika, za nedjelju je upaljen žuti meteoalarm, dok će na krajnjem jugu vrijeme biti nešto opasnije te je na snazi narančasti meteoalarm zbog jakog vjetra.

U većini zemlje puhat će slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar koji u gorju na udare može biti i jak, a krajem dana okrenut će na sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati jako jugo, no do večeri će oslabjeti. Temperature identične današnjima - jutarnje između 8 i 13, a najviše dnevne od 12 do 17 stupnjeva Celzijevih.

