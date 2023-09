Jak potres na jugu Hrvatske: 'Kao eksplozija. Puklo kao u kamenolomu'

Seizmološka služba Hrvatske izvijestila je da je večerac u 19 sati i 1 minutu zablježen prilično jak potres kod Mliništa blizu Metkovića. Magnituda potresa iznosila je 4.3 prema Richteru a intenzitet u epicentru V-VI stupnjeva EMS. Potres se osjetio u široj okolici.

EMSC prvo je javio kako je epcientar bio i BiH, a sada da je ipak na području Hrvatske. Magnituda potresa je bila 4, 5 po Richteru.

Građani Metkovića, Opuzena, Dubrovnika, Ploča... javljaju da je bio poprilično jak.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 16 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/bvL9EDQjKG

🌐https://t.co/44vngdM2ty

🖥https://t.co/OSr2jaub9Y

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/QOsD8bII1l