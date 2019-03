'Ja sam bila samo kolateralna žrtva, očekivala sam da će biti otpora u stranci '

Po usvajanju SDP-ove liste za izbore za Europski parlament na nedjeljnoj sjednici Glavnog odbora stranke, nositelj liste Tonino Picula izjavi je kako je „zadovoljan listom, a to što je predvodi, ujedno znači i preuzimanje političke odgovornosti za uspjeh te liste“, dok je nestranačka Mirela Holy, koja je također na listi, rekla kako je očekivala otpore, ali da ljevicu treba okupiti.

– Uvjeren sam da svih 12 imena može dati doprinos uspjehu liste. Očekujem da ćemo imati i dobro organiziranu kampanju i da ćemo ispuniti očekivanja članova i javnosti koja inklinira socijaldemokraciji. Naš cilj su tri mandata, obvezali smo se na taj rezultat i treba učiniti sve da ga i obranimo. Za rezultat su odgovorni predsjednik stranke koji je listu predlagao, Glavni odbor koji ju je prihvatio, ali i svi kandidati na listi – izjavio je novinarima Picula.

– Zadovoljan sam i što se na listi nalazi Mirela Holy jer je riječ o osobi koja ima integritet, ima rezultate u politici i vrlo jasno artikulira politička stajališta – rekao je, dodavši kako je uvjeren da Holy može pomoći listi SDP-a.

– Način na koji je Mirela Holy kritizirala SDP ne može se usporediti s kritikama koje vrlo često dolaze od članova SDP-a, koji su i članovi stranačkih tijela – ocijenio je Picula.

Mirela Holy novinarima je rekla da je očekivala zamjerke i kritike na svoj račun u raspravi na Glavnom odboru stranke.

– Očekivala sam da će biti otpora. To tumačim kao dio unutarstranačkih borbi. Mislim da sam ja samo bila kolateralna žrtva – dodala je.

U petak je, inače, iz SDP-a istupio saborski zastupnik i bivši ministar zdravstva Siniša Varga, nezadovoljan, uz ostalo, upravo uvrštavanjem Holy na SDP-ovu listu za EU izbore.

Upitana o kritikama koje su upućene na njen račun, Holy je rekla da je stranka izrazito kritički govorila o njoj; i „ako bismo govorili o tome tko ima više toga za oprostiti, rekla bih da ja imam puno više toga za oprostiti i čista sam prema biračima“, ustvrdila je.

Dodala je i da zbog nezadovoljstva dijela SDP-ovog članstva njenom kandidaturom očekuje određene opstrukcije u kampanji na terenu.

Napomenula je kako se ispunila njena želja da bude zadnja žena na listi, a očekuje da će SDP osvojiti dva do tri mandata.

– Zabrinuta sam zbog svega što se događa u Hrvatskoj i Europi, jačaju konzervativni trendovi i mislim da se treba okupiti ljevica – pojasnila je još jednom svoje motive da bude na SDP-ovoj listi.

Biljana Borzan izjavila je da je „odluka da bude druga na listi prijedlog predsjednika stranke, a na građanima je da procijene“.

Potpredsjednik stranke Zlatko Komadina nakon izglasavanja stranačke liste za EU izbore izjavio je novinarima da je „Mirela Holy izrazila želju pomoći listi SDP-a i rekla da bi htjela biti u drugom dijelu liste“.

– Slaganje lista uvijek prolazi s manje ili više nezadovoljstava, ali je lista na kraju prihvaćena velikom većinom glasova – dodao je.

Komadina: Mislim da ćemo već na sljedećoj sjednici Glavnog odbora raspravljati o ukidanju suspenzije četvorki iz Predsjedništva

Komadina je također rekao da je on čovjek za pomirbu, naglasivši: „Ako smo inkluzivni i uključujemo i one koje nisu u stranci, pa imamo povratak Ive Josipovića i uključenje Mirele Holy, onda je i red one naše, koji jesu s nama, razmotriti; je li dobro da - nisu dugo s nama“.

– Rekao sam to i Bernardiću, a mislim da ćemo već na sljedećoj sjednici Glavnog odbora raspravljati o ukidanju suspenzije četvorki iz Predsjedništva, kako je i predložio Klub zastupnika. O tome je vrijedno razgovarati i moramo pokazati da jedni drugima možemo oprostiti i da možemo dalje zajedno – zaključio je Komadina.

Glavni odbor SDP-a suspendirao je u srpnju 2018. četvoricu članova Predsjedništva stranke (Peđu Grbina, Sinišu Hajdaš Dončića, Mihaela Zmajlovića i Vedrana Babića) na dvije godine zbog javnih istupa u kojima su propitivali uspješnost vodstva predsjednika Davora Bernardića i inicirali pismo koje je potpisalo 90-ak istaknutih članova, kojim se od Bernardića tražilo da odstupi s mjesta predsjednika stranke.

Glavni odbor SDP-a danas je podržao i pripajanje stranke Naprijed Hrvatska Ive Josipovića SDP-u.

