Izvlače minu kojom su Nijemci htjeli razoriti Rijeku

Iako će do tada velik dio Rijeke biti evakuiran, odnosno potpuno zatvoren za kretanje ulicama, i sirene će oglasiti opću opasnost, velika akcija uklanjanja zaostale njemačke protubrodske mine iz 2. svjetskog rata, koja je trebala razoriti luku, brodogradilište i velik dio grada, neće početi sve dok ronilac pirotehničar ne zaroni na 20 metara i ne da zeleno svjetlo. Njegova procjena pokrenut će ili odgoditi veliku akciju koja, uz trud svih uključenih, a u njoj će sudjelovati stotinjak ljudi, velikim dijelom ovisi o vremenskim prilikama. Danas će se znati hoće li akcija biti provedena u nedjelju ili će zbog vremena možda biti odgođena za sljedeću. Ali, čak i da vremenski uvjeti iznad površine ili na površini mora budu povoljni i ne bude valova, pitanje je kakvi će biti uvjeti (morske struje, vidljivost...) na spomenutoj dubini. Sve su to komponente koje se neće znati dok ronilac ne skoči u more.