Izvanzemaljska letjelica? Ipak ne, ali Pentagon puno toga skriva

Jesmo li doista sami? Jesu li druge civilizacije već bile na Zemlji? Jesu li doista neke od neidentificiranih letjelica izvanzemaljskog porijekla? Možda su te civilizacije na Zemlji bile davno prije pa ostavile tragove u obliku različitih grafičkih prikaza, čak i građevina? Sve su to pitanja kojima se bave različite publikacije “s one strane znanosti”, čiji broj naglo raste od kada postoji YouTube. Ondje se ima što pokazati jer malo pomalo administracije zemalja sa snažnim i opremljenim zrakoplovstvom te s organiziranim nadzorom neba objavljuju neobjašnjene susrete s letjelicama koje naizgled prkose i najosnovnijim zakonima fizike. I ostaju neutvrđena porijekla. Trijezno razmišljanje nalaže, a često se takve misli i dokazuju, da je ipak riječ o prototipovima različitih letjelica koje je napravio čovjek. Pa nisu li, primjerice, piloti Savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu bili iznenađeni pojavom njemačkog mlaznog aviona Me-262 čija su letna svojstva dotad bila nezabilježena? Ipak, ostaje jedan broj takvih slučajeva koji se ne da pripisati nikome, ni jednoj od sila sa snažnim ulaganjem u obranu.

The New York Times u posljednjem tjednu srpnja piše kako će Pentagon početi objavljivati takve snimke. One koje su priložene uz internetsku verziju tog teksta doista su atraktivne i intrigantne, sasvim dovoljne da pobude zanimanje i pitanja što to još Pentagon ima, a nije dosad objavio. Pogotovo je cijela priča zanimljiva jer joj je povod vijest da Pentagon obnavlja službu za praćenje takvih pojava. Iako je tvrdio da je tu službu, koja je u jednom razdoblju bila i tajna, ugasio, ispada da je obnovljena u sklopu Ureda pomorskog obavještavanja. No, po priči utjecajnog dnevnika iz Velike Jabuke, čini se da Amerikanci nikada nisu ni prestali tražiti objekte neobjašnjiva porijekla. Novinari su shvatili da služba i dalje funkcionira iz senatskog budžetskog izvješća o trošenju na tajne službe za sljedeću godinu. U tom se izvještaju spominje da postoji program Unindentified Aerial Phenomenon Task Force čiji je zadatak standardizacija i obavješćivanje uočavanja letjelica neobjašnjiva porijekla, a trebao bi objaviti barem nešto od svojih nalaza unutar 180 dana nakon donošenja zakona o obavještajnim službama. Taj zakon nalaže američkim tajnim službama da uredno vode svoje aktivnosti kako bi se one mogle lakše pratiti te kako bi se lakše moglo odlučivati što se može objaviti a što ne. Jasno, zadatak takve službe, kako smo spomenuli, nije primarno da traži NLO-e, nego da prepozna je li neka od konkurentskih sila došla do neke inovativne tehnologije koja joj daje prednost nad Amerikom.

Ispalo da SAD ima NLO

No, opet, dođe se i do snimki objekata za koje se porijeklo ne da utvrditi. Cijela stvar oduvijek se u američkoj administraciji i vojnim snagama shvaćala vrlo ozbiljno. Tako je godinama na čelu te službe bio danas umirovljeni senator Harry Reid, koji je bio i lider parlamentarne većine. I on se, kao i drugi uključeni u rad te službe, nadao da će se ipak u nekom trenutku doći do konkretne spoznaje o izvanzemaljskom letećem objektu. Iz paranoje, opravdane ili ne, mogao bi se roditi dokaz koji bi čovječanstvo doveo do prekretnice, dokaza da doista nismo sami u svemiru. Služba za praćenje takvih letjelica, ili pojava, kako već želite, mijenjala je ime tijekom postojanja. Pa je također The New York Times 2017. godine otkrio da je s proračunom od 22 milijuna dolara funkcionirala služba Advanced Aerospace Threat Identification Program. A to je progurao upravo Reid. U Pentagonu su tvrdili kako je prestala s radom 2012. godine. Da bi se onda opet ispostavilo da to nije točno.

I sada, nakon ovog podugačkog uvoda, stvari postaju zanimljivije. Naime, imena ljudi koji su radili u tim američkim službama nisu nigdje navedena. U tekstu The New York Timesa pojavljuje se izvjesni Luis Elizondo, američki obavještajac koji tvrdi kako je, zajedno s još nekoliko drugih kolega, uvjeren da su se na Zemlju srušili objekti neutvrđenog porijekla te da su njihovi ostaci prikupljeni za daljnje proučavanje. Problem je u tome što on za to nema dokaza. I sam Harry Reid vrlo je oprezan pri takvim tvrdnjama, The New York Times morao je čak objaviti i ispravak nakon što je pogrešno prenio njegove riječi prema kojima je ispalo da je Amerika doista u posjedu ostataka NLO-a.

“Mi to nismo mogli napraviti”

– Vjerujem da su se padovi letjelica nepoznatog porijekla mogli dogoditi te bi se eventualno pronađeni materijal morao proučavati. Nakon što sam pregledao sve materijale, došao sam do zaključka kako postoje izvještaji, neki utemeljeni, drugi ne, prema kojima je bilo materijala koje su vlada ili neki privatnik ostavili u svom posjedu – rekao je Reid.

No, ništa od tih materijala o kojima govore izvješća koja je Reid vidio u vrijeme kada je ispred Senata imao uvid, nikada nije dospjelo u javnost kako bi se moglo neovisno utvrditi koje je njihovo porijeklo. Za neke od tih predmeta, međutim, ipak je stigla laboratorijska potvrda da su ovozemaljskog porijekla. Ipak, The New York Times navodi i riječi Erica Davisa, astrofizičara koji je bio ugovorni suradnik i konzultant Pentagona od 2007. On kaže da se u nekim slučajevima doista nije moglo utvrditi odakle je došao materijal koji su pregledavali.

– Mi to nismo mogli napraviti – rekao je Davis.

Problem je što su takvi programi i rad takvih službi tajni, pa oni koji su u njih uključeni ne mogu govoriti otvoreno. K tome, informacije koje je dopušteno iznositi u javnost plasiraju se vrlo često dvosmisleno pa je iz svega jako teško razabrati o čemu se točno radi nemate li pristup čvrstim dokazima, odnosno konkretnim materijalima o kojima se govori. Davis je u tom razgovoru za novine otišao i korak dalje te je izjavio kako je jedan klasificirani izvještaj američkom ministarstvu obrane predao čak u ožujku, a da se radilo o nalazima koji potječu s izvanzemaljske letjelice. Memorandume o nepoznatim objektima predao je 21. listopada 2019. i senatskom Odboru za oružane snage, a dva dana kasnije i članovima senatskog Odbora za obavješćivanje. Na pitanje novinara The New York Timesa, članovi Senata nisu odgovorili. Jednostavno, svijet je fasciniran NLO-ima pa novine podsjećaju i na Donalda Trumpa koji je u intervjuu koji je nedavno dao svojem sinu, Donaldu Trumpu Jr., rekao kako zna za neke fascinantne stvari o Roswellu. Donald mlađi pitao ga je hoće li dopustiti objavu informacija vezanih za Roswell, a Trump je ipak malo uzmaknuo pa rekao da o tome mora malo razmisliti. Iako treba reći da je američki predsjednik prije izrazio skepsu prema cijeloj priči o NLO-ima.

Podsjetimo, gradić Roswell u Novom Meksiku kultno je mjesto za svakog istraživača fenomena nepoznatih letećih objekata. Ondje se, naime, 1947. dogodio najpoznatiji incident vezan za NLO-e. Isprva se tvrdilo da se srušio leteći tanjur, što su lokalni mediji odmah prihvatili i proširili. No, vrlo brzo ondje se pojavila i vojska i prikupila sve materijale s mjesta navodnog pada te ih odvezla, navodno, u znamenitu bazu Area 51, a javnost uvjerila da se srušio vojni meteorološki balon. Danas je to omiljena tema teoretičara zavjere, čak je prikazan i film u kojem je snimljena navodna autopsija pronađenih izvanzemaljaca, no pokazalo se da je to čisti falsifikat. Harry Reid smatra da je najbolji lijek protiv teorija zavjere upravo objavljivanje podataka o pronađenim materijalima, ostacima ili već čemu u što ima neke sumnje o porijeklu. Zato je veteran američkog Senata, koji je danas u mirovini, s odobravanjem dočekao vijesti iz travnja kada je Pentagon objavio tri snimke objekata za koje nije sigurno jesu li zemaljskog porijekla.

– Drago mi je da Pentagon napokon objavljuje te snimke, no to je tek grebanje po površini u odnosu na brojne materijale koji tamo postoje. SAD mora zauzeti ozbiljniji, znanstveni pristup u gledanju na takve stvari kao i na potencijalni utjecaj na nacionalnu sigurnost. Američki narod i zaslužuje da o tome bude obaviješten – rekao je Reid tada za CNN.

Piloti ne prijave sve što vide

Ako to ne radi vlada, onda će to napraviti zainteresirani dokoni bogatuni, poput Toma DeLongea, osnivača nekad megapopularne grupe Blink-182. On je u akademiji To The Stars okupio grupu znanstvenika s kojima istražuje takve fenomene. Dosta je to ozbiljno, ne nastoji se pod svaku cijenu dokazati da je nešto izvanzemaljskog podrijetla, već se svaki materijal nastoji objektivno istražiti. Upravo za DeLongea radi Luis Elizondo, a popularnost nekadašnjeg frontmena popularne grupe cijelu je stvar odnijela s opskurnih portala gdje se okupljaju maštoviti teoretičari do nacionalnih vijesti. Reid je, dakle, za svojeg političkog djelovanja snažno zastupao stvaranje kontroliranih tijela za istraživanje neobjašnjenih fenomena i nadzor nad radom dijelova obavještajnih službi koji se njima bave. Bio je zbog toga ne jednom i kritiziran. No, ima spreman odgovor na te kritike.

– Znamo da to radi i Kina. Znamo da to radi i Rusija, a program vodi netko unutar KGB-a. Zato je i nama bolje da se time počnemo baviti. S ona 22 milijuna dolara došli smo do ogromne količine materijala. Pokazalo se da su takve stvari vidjele ne jedna ili dvije osobe već stotine njih, vrlo često istu stvar u isto vrijeme – rekao je Reid.

Puno je toga i ostalo jer, kako stari senator kaže, piloti i nisu najskloniji prijavljivati takve stvari jer bi njihovi nadređeni mogli pomisliti da s njima nešto nije u redu. Reid je već desetljećima zainteresiran za NLO-e pa i dokazivanje da su neki od njih izvanzemaljski. Uvjerio ga je u to njegov bogati zemljak, tajkun iz Nevade Robert Bigelow, čiji je otac zajedno s još nekoliko poslovnih ljudi poginuo u avionskoj nesreći za koju su njegovi djed i baka vjerovali da je imala veze s NLO-om. Reid je slušao jedno njegovo predavanje i to je bilo dovoljno. Ipak, doista ne tvrdi ništa, samo naglašava da ima dovoljno informacija koje daju temelja puno širim i ozbiljnijim istraživanjima.