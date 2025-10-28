Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 227
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
KREŠENJE PRIMIRJA

Izraelski avioni bombardirali Gazu nakon što je Netanyahu naredio "snažne napade"

Smoke rises from Gaza following an explosion
AMIR COHEN/REUTERS
VL
Autor
Bernard Čavar/Hina
28.10.2025.
u 21:44

Izraelska vojska zasad nije komentirala napade koji se događaju uslijed krhkog trotjednog primirja. Primirje postignuto uz posredovanje SAD-a stupilo je na snagu 10. listopada i zaustavilo je dvogodišnji rat izazvan brutalnim napadom Hamasa na izrael 7. listopada 2023.

Izraelski avioni pokrenuli su u utorak udare na grad Gazu nakon što je premijer Benjamin Netanyahu optužio militantni pokret Hamas za kršenje primirja u palestinskoj enklavi i naredio vojsci da izvede "snažne napade". Cilj je bilo područje oko bolnice Šifa, najveće na sjeveru Gaze, rekli su očevici i Hamasovi mediji ne navodeći ima li žrtava. Izraelska vojska zasad nije komentirala napade koji se događaju uslijed krhkog trotjednog primirja. Primirje postignuto uz posredovanje SAD-a stupilo je na snagu 10. listopada i zaustavilo je dvogodišnji rat izazvan brutalnim napadom Hamasa na izrael 7. listopada 2023.

Obje strane su se otada međusobno optuživale za kršenje primirja. Ranije u utorak Netanyahu je optužio Hamas da krši sporazum tako što u lijesu koji je u ponedjeljak Hamas predao izraelskoj strani nije bilo tijela nijednog od izraelskih talaca koje je ta skupina prema trebala predati. Forenzički nalazi su pokazali da posmrtni ostaci pripadaju Ofiru Tzarfatiju čije su tijelo izraelske snage pronašle krajem 2023., a ne nekom od 13 mrtvih taolaca koji se nalaze u Gazi, objavio je Netanyahuov ured i optužio Hamas da ne poštuje dogovor o predaji tijela preostalih mrtvih talaca.

"To je očiti dokaz da teroristička organizacija Hamas krši sporazum", priopćio je ured izraelskog premijera.Hamas je planirao u utorak predati jedno tijelo, ali je njegovo oružano krilo, Brigade Al-Qasam priopćilo da se to odgađa jer Izrael krši primirje u Gazi.Skupina je upozorila da bi izraelski napadi na Gazu mogli omesti operacije potrage za tijelima izraelskih vojnika te odgoditi njihovu predaju. 

Hamas je više puta objavio da Izrael pokušava "izmisliti lažne izgovore u pripremi za poduzimanje novih agresivnih koraka" u Gazi.U ranijoj na Telegramu je baveo da ostaje predan sporazumu postignutom uz posredovanje SAD-a, Katra, Egipta i Turske te da treba pomoć kako bi se pronašla tijela ispod ruševina.

Ključne riječi
primirje Gaza Izrael Benjamin Netanyahu

Komentara 1

Pogledaj Sve
SL
slavenZadravec
22:03 28.10.2025.

Dobro je to Trump dogovorio. Jedna strana i dalje može ubijati ... Razumljivo zašto Putin nije zadovoljan - kada bi mu Trump ponudio primirje kakvo je dobio Izrael sigurno bi odmah pristao.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja