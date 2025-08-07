'Izrael nije napravio dovoljno, glad u Gazi je katastrofalna'

Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) jučer je obavijestila sve države članice o njihovoj procjeni drži li se i koliko Izrael svoje strane dogovora s EU da će pustiti humanitarnu pomoć u Gazu. Prema našim informacijama, u izvješću se kritizira Izrael jer se zaključuje da je napravljen tek mali, ali nedovoljan napredak. Služba za vanjsko djelovanje citira najnoviji IPC – Integriranu klasifikaciju faza nesigurnosti hrane – globalni sustav koji služi za standardizirano procjenjivanje ozbiljnosti stanja kad je riječ o nesigurnosti hrane i pothranjenosti. Ono je, u najmanju ruku, alarmantno. To bi trebalo još više pojačati pritisak na one države koje oklijevaju uvesti "sankcije" Izraelu, odnosno suspenziju programa Obzor. Kako bi se to učinilo, potrebna je kvalificirana većina koje još nema, a svi su napori sad usmjereni prema Njemačkoj, koja može promijeniti odnos snaga u EU.

Najviši alarm za 500.000 ljudi



U izradi IPC-a djeluje niz organizacija: glavni koordinator na globalnoj razini je FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a), Svjetski program za hranu (WFP) prikuplja i analizira podatke o dostupnosti hrane, tržištima i logistici, UNICEF donosi podatke i stručnost vezane za prehranu i zdravlje djece te trudnica i dojilja... Faza 1 (minimalno) šalje poruku da je opskrba hranom dovoljna, faza 2 (stres) pokazuje da postoje djelomične poteškoće, faza 3 (kriza) označava znatnu nestašicu hrane i povećanu pothranjenost, faza 4 (hitno) alarmira da postoji vrlo ozbiljan nedostatak hrane, izuzetno visoka pothranjenost i povećana smrtnost, a najviši alarm, faza 5 (katastrofa/glad) govori o ekstremnoj nestašici hrane, gladi, potpunom gubitku sredstava za život i umiranju od gladi.

Najnovija analiza IPC-ja za Gazu, što mogu vidjeti države članice, objavljena je 12. svibnja i pokriva razdoblje od 1. travnja do 10. svibnja te projekcije od 11. svibnja do 30. rujna. Ona predviđa da će do rujna cjelokupno stanovništvo u Pojasu Gaze biti suočeno s visokim razinama akutne nesigurnosti hrane (IPC faza 3), uključujući pola milijuna ljudi koji će se naći u najgoroj fazi, onoj 5., koja je klasificirana kao katastrofa. Očekuje se da će pothranjenost doseći kritičnu razinu – faza 4 u sjevernoj Gazi, Gazi i Rafahu, s više od 70.000 slučajeva djece mlađe od pet godina i 17.000 slučajeva trudnica i dojilja suočenih s akutnom pothranjenošću diljem teritorija. U svim područjima Pojasa Gaze utvrđen je rizik od gladi.

Od te posljednje analize, upozorila su tijela UN-a prošli tjedan, bombardiranja su se pojačala, a kopnene operacije proširile, s razornim posljedicama po civile – gotovo 6700 ljudi je ubijeno, a ključna infrastruktura uništena je. Od sredine svibnja dodatnih 325.000 ljudi je raseljeno, a 88 posto teritorija trenutačno je pod naredbama za evakuaciju ili unutar militariziranih područja. Pristup hrani u Gazi sada je alarmantno nepravilan i izuzetno opasan. Od 27. svibnja, više od 1000 ljudi ondje je ubijeno u pokušaju da dođu do hrane. S druge strane, EK ne može ući u Gazu kako bi na licu mjesta istražila situaciju. Prošlog mjeseca izraelske vlasti odbile su ulazak Macieju Popowskom, čelniku DG ECHO-a, odjela za humanitarnu pomoć, koji je bio u posjetu regiji. Povjerenica za odgovor na krize Hadja Lahbib spremna je odmah sjesti u avion kako bi vidjela što se događa na terenu, ali joj, prema riječima jednog dužnosnika, stalno odbijaju pristup.

Ključan je stav Njemačke



Nacionalni diplomati koji dežuraju tijekom praznika u Bruxellesu spremni su se sastati u roku od nekoliko sati kako bi ponovno razmotrili pitanje suspenzije ovog dijela Sporazuma o pridruživanju s Izraelom. No realno, to će se dogoditi samo ako njemački čelnik Friedrich Merz odustane od protivljenja kažnjavanju Izraela. Raspoloženje se mijenja, uključujući i ono u Berlinu. Prema riječima diplomata i dužnosnika EU, poruka iz Njemačke bila je da je Merz vjerovao kako će prijetnja suspenzijom dijelova programa Horizon biti dovoljan signal Izraelu da premijer Netanyahu promijeni smjer. Čini se da takav pristup nije dao rezultate, što je potaknulo neke na preispitivanje stava. Hrvatska također polako mijenja stav i pojačava se narativ da bi suspenzija bila dovoljna da pošalje političku poruku Izraelu. Inače, u utorak je Belgija postala najnovija zemlja koja je otvoreno signalizirala svoju potporu kažnjavanju Izraela putem mjera povezanih s programom Obzor.