Izetbegović se obrušio na Milanovića: Svoju zlobu usmjerio je prema žrtvama genocida, prešao je sve crvene linije

Lider SDA Bakir Izetbegović putem Twittera reagirao je na izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Podsjetimo, Milanović je danas komentirao zadnje priopćenje na Twitteru Majki Srebrenice. "Zadnje priopćenje na Twitteru je moralna katastrofa. Napisali su da sam fašista koji glumi da sam demokrata. To je za mene sasvim jasno kakva je to organizacija", kazao je predsjednik i podsjetio je da se Bakir Izetbegović hvalio da oni pišu njima priopćenja. "Za mene je to od sada politička organizacija.Tko je to pisao iz SDA jer rekao dobru stvar. Ja sam fašist koji suspreže u sebi to 20 godina, a zapravo sam demokrat. stvarno sam dobar glumac", kazao je Milanović.

Izetbegović je na Twitteru odgovorio hrvatskom predsjedniku.

"Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović nastavlja iz dana u dan vrijeđati BiH i Bošnjake. U novoj medijskoj eskapadi svoju zlobu i neprimjereni rječnik usmjerio je prema žrtvama genocida u Srebrenici, tvrdeći pri tome da im je „saopćenje pisao Bakir Izetbegović“. Saopćenje Udruženja „Majke Srebrenice“ u kojem su reagirale na Milanovićevo negiranje genocida nisam pisao ja, niti bilo tko iz SDA, ali bih svaku riječ iz tog saopćenja - potpisao.

Zoran Milanović je svojim javnim istupima i zdravom razumu neobjašnjivom ponašanju, već odavno prešao sve „crvene linije“. I to bi bio samo lični problem frustriranog medijskog nasilnika, da nije riječ o predsjedniku Republike Hrvatske, države članice Europske unije i NATO-a.

Njegove svakodnevne uvrede ne mogu donijeti nikome ništa dobro, ali mogu dodatno utjecati na pogoršanje odnosa Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i bošnjačkog i hrvatskog naroda. Milanović svojim stavovima i uvredama koje svakodnevno izgovara neće promijeniti istinu utvrđenu presudama međunarodnih sudova o genocidu, etničkom čišćenju, koncentracionim logorima i udruženim zločinačkim pothvatima.

Ono što hoće postići jeste da će historija pamtiti kako je predsjednik Republike Hrvatske negirao genocid nad Bošnjacima u Srebrenici i vrijeđao porodice žrtava.

Želimo vjerovati da u politici i općenito društvu u Hrvatskoj i dalje ima dovoljno dem. kapaciteta i zdravog razuma, koji će se, ako ga već ne mogu zaustaviti, barem javno i jasno ograditi od Milanovićevih pogubnih stavova. I zbog nas u BiH, ali na prvom mjestu zbog sebe samih.

Podsjetimo, Majke Srebrenice reagirale su još u četvrtak na Twitteru na izjavu predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića od srijede. On je naime tada izjavio kako je laž da je negator genocida u Srebrenici i nada se da Majke Srebrenice nisu instrumentalizirane iz Sarajeva. ''Mi jesmo stare žene, majke koje su izgubile svoju djecu, a Zoran Milanović je fašista koji glumi demokratu'', napisale su.

