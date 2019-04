Izbori u Izraelu: Netanyahu i oporba izjednačeni u fotofinišu

Izraelci su danas izišli na birališta kako bi dali i svoje mišljenje o desetogodišnjoj vladavini predsjednika vlade Benjamina Netanyahua. Mrtva utrka vodila se između njegove desne stranke Likud i političkog saveza Plavo i bijelo koji je pod vodstvom popularnog bivšeg načelnika izraelske vojske Bennyja Gantza nadirao s centra, a birači su se, slično kao i stranke, podijelili na dva bloka. Nacionalisti i konzervativci koji podržavaju Netanyahua ili nekog iz još desnijih manjih stranaka, a njima nasuprot liberali, ljevičari i pacifisti koji žele pobjedu oporbe, uključujući i Bijelo i plavo te ljevičarsku Laburističku stranku.

Prema prvim izlaznim anketama koje su objavljene kasno večeras nakon zatvaranja birališta, dvije su glavne stranke gotovo potpuno izjednačene. Prema anketama televizijskih kuća, Gantzova oporbena stranka Plavo i bijelo osvojila je 36 do 37 mandata, a vladajući Likud između 33 i 36. Parlament ima 120 mjesta i obje će stranke trebati koalirati s manjim partnerima da bi sljedeće četiri godine upravljale Izraelom.

“Arapi su problem”

Oba su bloka odmah proglasila pobjedu poslije objave izlaznih anketa.

- Pobijedili smo! Izraelska je javnost progovorila... Ovi izbori imaju jasnog pobjednika i gubitnika. Netanyahu je obećao 40 mandata i izgubio je – izjavili su Gantz te Yair Lapid dvojica lidera saveza Plavo i bijelo koji je nastao prije tek mjesec i pol dana samo kako bi pobijedio Netanyahua. No, njihov je entuzijazam možda malo preuranjen jer je većina pažnje bila usmjerena prema tomu tko će moći sastaviti vlast koalirajući s manjim strankama.

Zato ne čudi da je dosadašnji premijer odmah proglasio pobjedu skupine stranaka.

- Desni je blok kojeg predvodi Likud jasno pobijedio. Zahvaljujem se građanima Izraela na povjerenju. Započet ću sastavljati desnu vladu s našim partnerima već večeras – izjavio je Netanyahu čiji je izborni stožer, objavio je portal The Times of Israel, bio poprilično utučen večeras. Iako je njihov lider proglasio pobjedu bloka, večeras se činilo da odlučujuć udarac oporbi nikako nije zadan, a prema jednoj anketi dva su bloka izjednačena točno na 60 mandata. Iako su svi proglasili pobjedu, tek će se prava računica o mogućim koalicijama moći napraviti nakon sutrašnje objave službenih rezultata.

A izraelski je premijer danas cijeli dan nagovarao birače da glasuju za njega jer bi se inače “mogli probuditi sa spomenutim Yairom Lapidom “na čelu ljevičarske vlade”, što je klasična Bibijeva, kako Netanyahua svi zovu, kombinacija zastrašivanja ljevičarskim politikama i pozicioniranjem samoga sebe kao protuteže tome. Zanimljivo je da su gotovo sve stranke tijekom dana govorile svojim potencijalnim biračima da "stoje jako loše" kako bi ih potjerala na izbore.

Velika je tema danas bila i slaba izlaznost arapskih građana u Izraelu koji se, kako tvrde, počesto osjećaju kao građani drugog reda iako u toj zemlji čine 21 posto ukupne populacije. Do 14.30 sati, prema lokalnom vremenu, samo je 15 posto njih izišlo na izbore, objavila je jedna od arapskih stranaka. To bi također mogao biti udarac oporbi jer oni u sastavljanju vlade sigurno računaju na arapske stranke.

Uz to, Likud je svojim promatračima na biralištima u gradovima s arapskom većinom podijelio i 1200 kamera kako bi snimali biračka mjesta, no to je brzo otkriveno. Stranka je priznala da je to napravila kako bi spriječila izbornu prijevaru.

– Problem je ponašanje nekih u arapskoj zajednici. Dobivamo izvješća iz cijele zemlje da su neki promatrači, pogotovo Likuda, istjerani s biračkih mjesta – rekao je Koby Matza, odvjetnik Likuda, te dodao da kamere koje su imali njihovi promatrači nisu bile skrivene, već vidljive. Neki su Likud optužili za zastrašivanje arapskih birača kako bi oni ostali kod kuće.

Dan je prošao u međusobnom optuživanju, bilo za zastrašivanje, korupciju, krađu ili izdaju, ali nisu zabilježeni veći izgredi ili nasilje.

Uoči izbora, tema koja je zauzela naslovnice svih novina bila je Netanyahuova najava aneksije dijela Zapadne obale u kojem žive Židovi. Kako bi privukao desne birače te olakšao poslijeizborno koaliranje s nacionalistima, premijer je najavio, ako ga njegovi sugrađani izaberu, aneksiju tog spornog područja na kojem živi oko 2,6 milijuna Palestinaca. Ponovno vraćanje izraelskog premijera na nacionalističke teme, koje su u zemlji kojoj brojni susjedi odriču pravo na postojanje sasvim logične, još je jedan način kako majstor populizma skreće pozornost s optužbi za korupciju u tri različita slučaja koje su se nad njim nadvile.

Osnovani da pobijede Bibija

Prije samo mjesec dana činilo se da će najava državnog odvjetnika da će podići optužnicu protiv premijera zbog primanja mita i pogodovanja medijskim mogulima kako bi si osigurao “blaži” tretman u tisku, biti glavno oružje u ruci oporbe, kojoj se otvarao put do pobjede, no Netanyahu je još jednom otišao korak udesno kako bi oko sebe okupio one koji strepe od terorizma, ali i neke antiarapske ksenofobe na krajnjoj desnici.

No, na prošlim parlamentarnim izborima prije četiri godine, Likud je osvojio oko pet posto i šest mjesta više od Cionističke unije koja je bila glavni izazivač iz oporbe. Sada je Netanyahu bio suočen s većim izazovom jer je savez Plavo i bijelo, osnovan prije samo mjesec i pol, gotovo potpuno imun na najsnažniji alat kojim se izraelski premijer koristi, optužbama za podrivanje pozicije zemlje ili pak izdaju, jer predvode ga trojica bivših načelnika glavnog stožera vojske, uključujući lidera Bennyja Gantza, te spomenuti Yair Lapid kojim Netanyahu plaši svoje birače.

