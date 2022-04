Iza scene Putin je slušao najbitnijeg čovjeka i postao globalna ikona. Zastrašujući govor kojim je počeo rat davno je napisao

Nisam spreman za tu odluku, Borise Nikolajeviču. To su prve riječi koje je 14. prosinca 1999. izgovorio premijer Ruske Federacije Vladimir Putin tadašnjem predsjedniku zemlje Borisu Jeljcinu kada mu je on na tajnom sastanku u četiri oka priopćio da se planira povući na kraju te godine. To bi, prema ustavu, vodilo Putinovu promaknuću u predsjednika.



Jeljcinov će uzmak s kormila zemlje u novogodišnjoj noći 2000. godine iznenaditi cijelu naciju, ali zato ne i 47-godišnjega, u međunarodnim krugovima nepoznatog, ali u Rusiji već popularnog predsjednika vlade Putina. Do predsjedničkih je izbora bilo manje od tri mjeseca i Jeljcin je Putinu rekao da će mu kratko vrijeme, koje će provesti kao vršitelj dužnosti najviše funkcije u zemlji, pomoći da dobije novi mandat.