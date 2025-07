'Iz tvrtke su tražili karikaturu svih zaposlenih na vozilu čudnog oblika'

Spoj tradicionalne satire s novim medijima, društvenim temama i digitalnim tehnikama ono je što nude najnoviji trendovi u crtanju karikatura. Karikaturisti sve više koriste digitalne alate i AI asistenciju.

Fokus se s političara pomiče na društvene fenomene kao što su influenceri, korporacije i društvene mreže, a sve više karikaturista bavi se temama poput mentalnog zdravlja, klimatskih promjena ili rodnog identiteta i stereotipa. Raste broj autora koji crtaju autokarikature, gdje istražuju svoj rasni, spolni ili politički identitet, a sve je popularnija autobiografska forma s intimnim temama, ali u karikaturalnom stilu.

Bijeg od prenaglašenog

Nasuprot tome, u obrtu za grafički dizajn "Taborski" iz Slavonskog Broda imaju svoj put. Oni su u svojim karikaturama uglavnom usredotočeni na portrete, ali ti portreti nisu karikirani, iskrivljeni ili prenaglašeni, kao što ste možda naviknuli, nego približni stvarnom izgledu ljudi i ne previše uvredljivi. Povećaju glavu osobe koju crtaju, a sve drugo ostaje manje-više isto. Dakle, nema iskarikiranih nosova, osim ako netko to izričito traži.

– Sve ovisi o željama kupca. Međutim, za razliku od nekih drugih kolega koji rade karikature, zahtjevi koje mi dobivamo uglavnom se odnose na to da ta i ta osoba mora nositi to i to ili da primjerice mora imati psa ili svoj auto pokraj sebe. Dakle, radi se o nečemu što na neki način predstavlja tu osobu. Više se baziramo na taj aspekt nego na karikiranje nečijih osobina – kaže vlasnik obrta Domagoj Taborski i dodaje kako je cijena karikature 40 eura po osobi.

Njihova priča s karikaturama počela je prije pet godina, kada su na internetu naišli na stranicu putem koje se može online raditi sa strancima. Kasnije su počeli pohoditi sajmove te su primijetili da su ljudi zainteresirani za ono što rade pa su se proširili i na domaću klijentelu. Početna ideja pokazala se jako dobrom, a narudžbi je sve više. Kupac im pošalje svoju sliku ili sliku nekoga kome je želi pokloniti. Oni onda naprave skicu, pošalju mu je i, kada dobiju odobrenje, kreću s bojenjem i sjenčanjem. Izrađuju zabavne i personalizirane karikature koje unose radost u svaki projekt transformirajući fotografije svojih klijenata u maštovite kreacije. Doduše, zahtjevi ponekad znaju biti i prilično bizarni.

– Nedavno su nam iz jedne tvrtke tražili karikaturu svih zaposlenih muškaraca. Vozili su se na nekom vozilu čudnog oblika, nalik muškom spolnom organu, koje ide po moru. Svi su jahali na tom plovilu dok ih je gazda vukao gliserom – prisjeća se Domagoj.

On objašnjava da je crtanje karikatura zahtjevno onoliko koliko je zahtjevan kupac. Naime, crtač ne poznaje osobu čiju fotografiju je dobio, a izgled neke osobe u stvarnom životu može se razlikovati od onog na fotografiji. Stoga karikaturisti uvijek ohrabruju ljude da im pošalju više fotografija ili barem jednu jako kvalitetnu fotografiju osobe koju želi na karikaturi.

– Može se dogoditi da nacrtamo nekoga s malo tamnijom kosom, a onda dobijemo povratnu informaciju da osoba ima plavu kosu. Međutim, mi radimo na osnovi onoga što vidimo na slici. Ali to su rjeđi slučajevi. Inače, samo crtanje je proces koji traje između tri i četiri sata – nastavlja Domagoj.

Uljepšana stvarnost

Prema njegovim riječima, ljudi su po pitanju karikatura danas osjetljiviji nego prije i ne žele više kljunast nos, debeo vrat ili uši veće od obraza. Naprotiv, žele uljepšati stvari. Tome je možda pridonio internet.

– Ponekad pogledam što radi konkurencija i primjećujem stil dosta sličan ovom našem. Ne vidim previše onih iskarikiranih karikatura u klasičnom smislu. Nama je svejedno, mi se prilagođavamo zahtjevima kupaca, ali ako postoji netko tko to radi na staromodniji način, vjerujem da može biti problematično.

Osim karikatura, bave se i kreiranjem umjetničkih kolaža za vjenčanja, krstitke i rođendane koji pričaju lijepu priču i ostavljaju trajan dojam. Riječ je zapravo o vizualnom grafičkom dizajnu, pri čemu u njihovu fokusu nisu baneri i logotipi, nego pokloni.

– Ako netko napuni 18 godina, mi napravimo broj 18 i u njega stavimo sve fotografije, sjećanja iz života. Ili, na primjer, ljudi nam pošalju fotografiju glave svog ljubimca, a mi je stavimo na tijelo Napoleona. To je jako popularno. Ljudi vole uramiti svoje ljubimce na malo čudan način, ha-ha – smije se Domagoj.