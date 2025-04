Ivana Kekin u prosincu komentirala spornu vilu: Sve smo stekli svojim rukama. Vila koju spominjete je obiteljska kuća

Danas je uhićen Mile Kekin, suprug Ivane Kekin radi sumnje u malverzacije s vilom u Istri. Naime, u USKOK-ovoj akciji je uhićeno više osoba zbog sumnja da su počinile više kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te pranja novca. Vilu, radi koje je uhićen glazbenik Mile Kekin, je bračni par kupio 2018. godine u malom mjestu Momjanu, koje se nalazi u Bujama u Istri.

Ivana Kekin je još u prosincu komentirala spornu vilu te kazala kako su sve stekli svojim radom i trudom. "Moj suprug i ja sve što smo u životu stekli, stekli smo svojim rukama. Ja sam liječnica, specijalistica psihijatrije, subspecijalistica psihoterapije, doktorica znanosti. Moj suprug je rock zvijezda zadnjih 35 godina, jedna od najvećih u ovoj regiji, koja je punila koncerte s 25.000 ljudi" kazala je Kekin.

"Moja imovina je sva upisana, većinom smo je stekli prije ulaska u politiku. Vila koju spominjete je kuća obiteljska, koju koristimo mi i prijatelji cijele godine, povremeno se iznajmljuje" dodala je. Osim toga, u obraćanju je kritizirala redukciju vode zbog turizma. "To je kuća za četvero ljudi. Gost u hotelu s 4 zvjezdice na njega potroši 400 do 600 litara vode dnevno, u kući se toliko ne troši" rekla je i dodala: "Mi smo komentirali sveukupni turistički boom, golf-terene koji su u Istri planirani i tako dalje, govorili smo o tome da je to neodrživo".

