Iva Rinčić: U Rijeku uvodimo red i pokrećemo projekte

Sto je dana bilo dovoljno da pokažemo kako donosimo odluke, da pokažemo pravac kojim idemo, pokrenemo procese, uvedemo red i mijenjamo prakse koje nisu bile dobre. Istovremeno, pokrećemo projekte koji građanima donose stvarne koristi i postavljamo temelje za Rijeku kakvu želimo vidjeti – kazala je Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke, o svojih sto dana obnašanja dužnosti. Ona i zamjenici Vedran Vivoda i Aleksandar-Saša Milaković smatraju da su građani zbog njihova dosadašnjeg rada osjetili barem malu promjenu, a oni su, kažu, osjetili težinu odgovornosti i koliko je odlučnosti, strpljenja i kontinuiranog rada potrebno da se cilj ostvari. Pred njima i vijećnicima uskoro je i donošenje proračuna, novi test suradnje.

– Uvjereni smo da vijećnici mogu staviti interese građana ispred politike. Suradnja je moguća kada je fokus na razvoju grada i kvaliteti života. Jedan od najkompleksnijih izazova su komunalna i trgovačka društva. Zatečeno stanje je organizacijski, kadrovski i financijski devastirano, a prioritet je njihova konsolidacija – kazala je Rinčić i najavila da će po pitanju kadrovske politike u gradskim tvrtkama do kraja godine biti raspisani natječaji za sve direktorske pozicije. Priprema dokumentacije za angažman vanjske agencije specijalizirane za selekciju kadrova u završnoj je fazi. Paralelno s time već su u Rijeka plusu i Autotroleju razriješeni dosadašnji direktori i imenovani vršitelji dužnosti s jasnim mandatom stabilizacije poslovanja. U Rijeka plusu potpisan je i novi kolektivni ugovor, koji zaposlenicima donosi poboljšane uvjete rada. Grad tako, poručila je Rinčić, jasno pokazuje da mu je stalo do ljudi koji svakodnevno nose gradski sustav.

Gradonačelnica je podsjetila kako je uveden besplatan javni prijevoz za umirovljenike, nezaposlene starije od 60 godina te sve građane starije od 65, otvorili su nove vrtiće, provode pilot-projekt za individualizirano prikupljanje otpada, a istaknula je i da je u samo sto dana gradska uprava zaprimila gotovo 600 dopisa građana, udruga, ustanova i institucija.