Istražuju smrt crnog tinejdžera: Bježao autom s policajcem u njemu, ovaj ga upucao

Američko ministarstvo pravosuđa istražit će smrt tinejdžera iz Washingtona kojeg je ustrijelio policajac koji je sjedio iza njega u automobilu. Dalaneo Martin (17) spavao je u parkiranom, ukradenom SUV-u kada je policajac otvorio vrata i ušao u vozilo kako bi ga uhitio.

Osumnjičeni tinejdžer koji je bio crnac zatim se probudio i počeo bježati s automobilom iako je policajac sjedio na stražnjem sjedalu. Policajac mu je rekao da stane, no ovaj to nije učinio pa je počeo pucati u tinejdžera s leđa, pokazala je policijska kamera.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

US Park Police fatally shot Dalaneo Martin, a Black 17-year-old, after officers responded to a report of a stolen vehicle in Washington last month. Investigators opened a civil rights probe after body camera footage was released https://t.co/EZeX25AVoS pic.twitter.com/sZv86OWrKj