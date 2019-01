Istraživanje Svjetskog rukometnog prvenstva: Neminovno je da sportski događaji potiču nacionalni ponos

Pirova pobjeda i kvalifikacije za Olimpijske igre 2020., tako bi se mogao zaključiti epilog Hrvatske rukometne reprezentacije na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Velika šteta. Igra je bila na zavidnom nivou, no falio je 'onaj' faktor sreće. Bilo kako bilo, naši su Kauboji pokazali lavovsko srce, borbenost i taktičnost te su pokazali cijelom svijetu kako se ruši europski prvak – Španjolska, a potom i svjetski prvak – Francuska.

Posao.hr tim tom prilikom istražio je koliko i s kim građani Hrvatske prate prvenstvo te kako njihov poslodavac gleda na ovaj svjetski sportski događaj. Rezultati su donijeli i više nego interesantne podatke. Od ukupno 601 ispitanih, čak 91% njih prati ovo Svjetsko rukometno prvenstvo, dok njih 9% pogleda poneku utakmicu. Najčešće se utakmice prate u društvu obitelji/prijatelja – čak kod 78,5% ispitanika. Slijede ih oni koji utakmice prate sami i to u 16.5% slučajeva, a samo 5% ispitanika utakmice prati u društvu kolega s posla. Ispitano je 55,5 % žena i 44,5 % muškaraca.

Najveći je broj ispitanih u rasponu godina od 18-24 - 69,5%, potom ih slijede 15,5 % ispitanih u rasponu godina od 25-34, a nakon njih dolazi i 'starija' garda. U čak 65% slučajeva nema inicijative za organiziranje gledanja utakmice nakon posla. U 21% slučajeva nekoliko kolega se organizira i prati utakmice nakon radnog dana. Ipak, 15% ispitanika potvrđuje da je zajedničko gledanje utakmica s kolegama apsolutno prisutno kod njih. Nastavno na ovaj podatak, čak 60% ispitanika tvrdi da ih gledanje utakmica ne ometa u obavljanju posla, dok 19% tvrdi da bi ih itekako ometalo ako bi Kauboji dogurali do finala.

A da je potpuni fokus na Kaubojima od početka prvenstva, potvrdilo je čak 21% ispitanika, koji zasigurno pripadaju grupi uvijek vjernih i vatrenih navijača. Prognoze za Kauboje bile su i više nego optimistične. Nakon prolaska grupe, svi smo vjerovali da možemo daleko dogurati, pa je tako 54% ispitanika tvrdilo da Kauboji idu po zlato. Već 40% sudionika istraživanja vjerovalo je da Kauboji mogu do finala, a samo 6% njih tvrdilo je da nećemo proći skupinu i očito su bili jako u krivu. Razmišljanja za odlazak u Njemačku i Dansku, kako bi se uživo pratile utakmice, bila su opcija za 15% ispitanika, koji su namjeravali podržati Kauboje u finalu.

Njih 9% potvrdilo je da ako Kauboji doguraju do polufinala, uzimaju godišnji i idu podržati reprezentaciju. A da se utakmice prate isključivo u udobnosti doma potvrdilo je 76% ispitanika. Nerijetko smo svjedoci kako sportski događaji skreću pozornost s gospodarskih neprilika u državi i da je tomu tako vjeruje i 55,5% ispitanika. Da su sportski događaji u malim količinama instrument za to smatra 29,5%, a samo 15% tvrdi da to nije slučaj i da sportski događaji ni na koji način ne utječu na percepciju gospodarskih neprilika oko nas.

No, neminovno je da veliki sportski događaji potiču nacionalni ponos i veliko zajedništvo unutar obitelji, na poslu, ma zapravo gdje god da krenete. S tom tezom slaže se 61,5 % ispitanih ljudi, dok 34% njih misli da se definitivno osjeća veća povezanost, a 4,5 % ne primjećuje nikakvu veću povezanost. Na koncu, poruka za sve Kauboje bila je -Pokupite to zlato i vidimo se na trgu- no nažalost morat ćemo se još malo strpiti za taj scenarij.

