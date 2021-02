Istraživanje dalo zanimljive rezultate: Kako 'igra duhova' utječe na sportaše uslijed korone

Pandemija je posebno promijenila okolnosti u kojima se danas ljudi bave sportom. Vidimo da se razmišlja čak i o tome na koji se način oni najmlađi mogu baviti takvim zdravim aktivnostima, no ipak je najveće promjene doživio profesionalni sport. Jer, koliko on, zapravo, ima smisla ako se igra pred praznim tribinama, bez publike?

Iako su danas platforme putem kojih se izravno mogu pratiti sportski događaji brojne, najbolji doživljaj, onaj praćenja na licu mjesta, izostaje. I osim na publiku, sportski događaj utječe i na same sudionike, sportaše i sportske momčadi.

‘Utakmice duhova?

Tako je u tom smislu napravljena i jedna znanstvena studija u kojoj je predmet istraživanja jedan i ovdje dobro poznat nogometni klub, Red Bull Salzburg. Pod naslovom “Analysis System for Emotional Behavior in Football (ASEB-F): matches of FC Red Bull Salzburg without supporters during the COVID-19 pandemic” u znanstvenom časopisu Humanities and Social Sciences Communications nalazi se istraživanje na koji je način pandemija, odnosno igranje pred praznim tribinama, utjecalo na ponašanje igrača na terenu.

Iako bi se po recentnom slučaju sukoba igrača Milana i Intera dalo zaključiti kako promjene nema, jer Ibra je Ibra, a Lukaku Lukaku pa tu i tamo mora malo zaiskriti, ova studija govori nešto sasvim suprotno. Autori studije navode kako je ovo prva studija u kojoj se istražuju ‘igre duhova’, kako su ovdje nazvane profesionalne utakmice bez publike.

Foto: EXPA/PIXSELL AUT, 1. FBL, TSV Prolactal Hartberg vs FC Red Bull Salzburg 30.01.2021, Profertil Arena Hartberg, Hartberg, AUT, 1. FBL, TSV Prolactal Hartberg vs FC Red Bull Salzburg, Grunddurchgang, 15. Runde, im Bild Jubel bei Salzburg // Celebraton of Salzburg during the tipico Bundesliga 15th round match between TSV Prolactal Hartberg and FC Red Bull Salzburg at the Profertil Arena Hartberg in Hartberg, Austria on 2021/01/30. EXPA Pictures © 2021, PhotoCredit: EXPA/ Erwin Scheriau EXPA/ Erwin Scheriau

Ne prati se samo ponašanje igrača već i osoblja pa i sudaca, i to u 20 utakmica Red Bull Salzburga, deset minule sezone, koje se onda uspoređivalo s isto toliko utakmica sezone 2018./2019. Pri tome se autori nisu vodili osobnim dojmom, već su im osnova studije bile službene statističke analize promatranih utakmica kao i službene snimke koje su onda temeljito pregledali da bi onda stvorili statistički uzorak konkretnih uobičajenih ponašanja sudionika utakmica. Rezultat je vrlo zanimljiv – u ‘utakmicama duhova’ bilo je 19,5 posto manje emotivnih situacija u odnosu na utakmice u regularnim uvjetima. Michael Christian Leitner i Fabio Richlan, dvojica austrijskih znanstvenika koji potpisuju ovu studiju, pronašli su kako su igrači na terenu za 5,1 posto manje skloni prepirkama te raspravama na terenu.

Već je ovdje prilično jasno kakav utjecaj imaju pune tribine, huka navijača doista pretvara teren u bačvu baruta kod kojega fitilj gori, samo je pitanje koliko brzo može dogorjeti i izazvati eksploziju. Zatim je bitno manja uloga sudaca u takvim situacijama. U regularnim utakmicama oni su predmetom ili čimbenikom takvih situacija u 39,4 posto situacija, dok su u utakmicama bez publike to samo u 25,2 posto slučajeva. Već po svemu ovome, a istraživano je još niz drugih emocionalnih ponašanja karakterističnih za jednu nogometnu utakmicu, došlo se i do zaključka kako je i vrijeme potrošeno na emocionalno ponašanje znatno smanjeno. U utakmicama pred publikom igrači, osoblje i suci potrošili su prosječno 41 minutu i 42 sekunde dok su u nadmetanjima bez publike na to potrošili tek 27 minuta i devet sekundi.

– Bez vanjskog čimbenika, odnosno navijača, igrači i osoblje ostali su češće hladnijima te ih je manje zanosilo ulaženje u svađe i diskusije, 4,7, odnosno 5,1 posto – rekao je Leitner.

Jasno, znamo kako emocionalno ponašanje igrači ne pokazuju samo u interakciji s drugim igračima, već to čine i samostalno, nakon propuštene prilike za gol, primjerice. Takva su ispoljavanja emocija zapravo narasla u utakmicama bez publike. Primjerice, samoprijegor prilikom propuštene prilike porastao je za 0,8 posto. Porasle su, također, i fair-play geste poput pomaganja protivničkom igraču da ustane s travnjaka za 3,1 posto. Ali, porasla je i razina neverbalnog prosvjedovanja koje bi izazvalo malo ili nimalo reakcije drugih sudionika, poput gestikulacije nakon pretrpljenog faula gdje bi sudac odmahnuo glavom, što je karakteristična situacija, tu je zabilježen porast od 4,2 posto.

Foto: EXPA/PIXSELL AUT, 1. FBL, TSV Prolactal Hartberg vs FC Red Bull Salzburg 30.01.2021, Profertil Arena Hartberg, Hartberg, AUT, 1. FBL, TSV Prolactal Hartberg vs FC Red Bull Salzburg, Grunddurchgang, 15. Runde, im Bild Sekou Koita (FC Red Bull Salzburg) und Rasmus Nissen Kristensen (FC Red Bull Salzburg) // Sekou Koita (FC Red Bull Salzburg) and Rasmus Nissen Kristensen (FC Red Bull Salzburg) during the tipico Bundesliga 15th round match between TSV Prolactal Hartberg and FC Red Bull Salzburg at the Profertil Arena Hartberg in Hartberg, Austria on 2021/01/30. EXPA Pictures © 2021, PhotoCredit: EXPA/ Erwin Scheriau EXPA/ Erwin Scheriau

Kroz statistiku se promatrala razlika u počinjenim prekršajima odnosno disciplinarnim bodovima koji simboliziraju prekršaje i za njih dobivene žute i crvene kartone. U pregledanim statističkim izvještajima izračunato je kako je na ‘utakmicama duhova’ počinjeno 3,8 posto manje prekršaja te ostvareno 13,5 posto manje disciplinarnih bodova.

Pada više golova

U svemu ima i jedna vrlo pozitivna stvar – na utakmicama bez publike postiže se više golova! U 10 promatranih utakmica sezone 2018/19 Red Bull Salzburg postigao je 28 golova, dok je u pandemijskoj sezoni postigao osam više, odnosno 6,1 posto više.

– Isti smo trend uočili uspoređujući i 120 utakmica prvenstva u dvije promatrane sezone. U ‘sezoni duhova’ postignuto je 20 posto više golova, 114, nego sezonu prije kada je postignuto 95 pogodaka, rekao je Fabio Richlan. Autori napominju kako je ovo studija koja se bavi jednim klubom, Red Bull Salzburgom, pa je za kvalitetnu i vjerodostojniju analizu potrebno analizirati i utakmice drugih klubova. Također, radi se o austrijskoj ligi gdje nema previše stranih igrača pa dobiveni rezultati možda nisu univerzalno primjenjivi, a nisu uzimane u obzir ni utakmice ženskog nogometa.