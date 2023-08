FOTO Isprobali smo pristupačne peel-off maske namijenjene mlađoj koži

Zahvaljujući niskoj cijeni većine tih malih paketića, maske za lice lako su dostupne i kroz njih se mogu ispuhati i dame željne isprobavanja novih proizvoda, a da pritom ne potroše pravo malo bogatstvo. No, ne vole svi isprobavati nove stvari, posebno kad to znači da nakon obilaženja trgovina, čitanja deklaracija ne biste li našli proizvod koji bi vam mogao odgovarati još trebate na sebe nanijeti to 'nešto' u nadi da ste dobro odabrali. Kako bismo vam olakšalli, konkretno kako bismo olakšali mladim damama, tinejdžericama, izbor smo sveli na tri pristupačne peel-off maske namijenjene mlađoj koži, često opterećenoj aknama. Naravno, mlada dama, 14-godišnjakinja, ih je i isprobala.

Prva isprobana maska s cijenom od 1,55 eura pažnju je privukla crnim pakiranjem kroz čiji se 'prozorčić' nazirao svjetlucavi sadržaj. 'Shine like a star' odnosno sjaji poput zvijezde poruka je koju ova maska komunicira. Početak baš i nije sjajan jer miris maske ne oduševljava. Iako se u početku čini da u pakiranju nema dovoljno materijala, tih 12 mililitara maske protiv nečistoće, s bioaktivnim ugljenom, dovoljno je da se temeljito namaže čitavo lice. Razmazuje se lako, sušila se malo duže od deklariranih 20 minuta. Na etiketi piše da čisti kožu i pore te pomaže smanjenju prekomjerne proizvodnje masnoće. Kvinoja dodatno hidratizira kožu. Maska se prilikom skidanja ne lomi na manje komade, čvršća je nego mnoge druge isprobane maske toga tipa. Lice je nakon primjene ove maske glatko, baršunasto. Ocjena naše tinejdžerice glasi: ovu bih masku ponovno kupila!

Drugi izbor maska je od pitaje, ili zmajevog voća, kako se naziva plod nekoliko vrsta kaktusa. Crvena boja pitaje objašnjenje je za

roza pakiranje i roza boju same maske. Ugodnog je mirisa i lako se nanosi. U jednom pakiranju od 0,50 eura zapravo su dvije doze

od po osam mililitara, što je dovoljno za pokrivanje čitavog lica. U početku malo smeta za oči i nos, osjećaj je kao da netko puše u oči, ali da se podnijeti jer to ubrzo prestaje. I na etiketi ove maske piše da dubinski čisti kožu i poboljšava njezin izgled. Maska je nakon 20 minuta potpuno suha. Skida se u jednom komadu, ali jako se zalijepi lice pa skidanje maske boli. No, lice je i nakon nje čisto i glatko.

Treća odabrana maska ona je od krastavaca. Također bi, po deklaraciji, trebala očistiti kožu, a na njoj je i napomena da se lako uklanja. Tih se deset mililitara također bez problema nanosi na lice, uz obavezno izbjegavanje područja oko očiju i usana (kao i kod ostalih proizvoda). Miris je intenzivan, najviše se osjeti alkohol, što malo smeta očima. Maska je potpuno suha nakon 20 minuta, iako na pakiranju piše da se suši 10-15 minuta. Skida se lako, bez čupanja. Nakon primjene koža je nježna, glatka i čista, tako da i ova maska po cijeni od 1,29 eura zaslužuje da se ponovno posegne za njom.