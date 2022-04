Iskreno, strah me što će Vučić izabrati. Postao je žrtva svoje vlastite propagande

Za razliku od lakog i vedrog Shakespeareova dramskog djela “Mnogo buke ni oko čega”, izbori u Srbiji obično sliče na neku od njegovih tragedija. Mnogo skrivenih planova, izdaja i nesreće kao rezultat. Ipak, i uz to, posljednji su izbori u Srbiji izgleda većinu političkih analitičara ostavili zbunjenima – što se točno dogodilo i tko je stvarni njihov pobjednik.



Pogledamo li predsjedničke izbore, jasan pobjednik već u prvom krugu je očekivano, Aleksandar Vučić. Njegov najozbiljniji protukandidat, umirovljeni general Zdravko Ponoš, dobio je 17% glasova, odnosno više od tri puta manje. To se moglo očekivati. Niti je oporba imala zajedničkog kandidata (on je bio kandidat samo jedne oporbene grupacije), niti se na izborima moglo suprotstaviti svakodnevnom promoviranju Vučića u gotovo svim medijima. Vučić i njegova stranka SNS kontroliraju gotovo sve medije i oni su poput onih čuvenih “dacibo” oglasnih ploča po Kini za vrijeme njihove kulturne revolucije. Srbija živi u medijskom mraku, koliko god to nekima bila pretjerana ocjena, jer istraživanja pokazuju da veliki broj stanovnika, posebno siromašnih i po manjim mjestima, ne koristi internet i uglavnom nema alternativne izvore informiranja.