Iskra iz kombajna prouzročila požar, izgorjelo 14 hektara žita

Oko 14 hektara žita izgorjelo je u požaru koji je u ponedjeljak oko 14 sati izbio na poljoprivrednoj površini u blizini Vrpolja. Kako se navodi u priopćenju Policijske uprave brodsko-posavske, požar je izbio u trenutku dok je 47-godišnjak kombajnom vršio žito, a uzrokovalo ga je iskrenje iz kombajna.

Nije bilo ozlijeđenih osoba. Požar su ugasili pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Vrpolja i Čajkovaca. Policijski službenici nisu utvrdili elemente kaznenog djela, te je o događaju obaviješteno Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu.

U prvih pet mjeseci ove godine na području Brodsko-posavske županije evidentirana su 72 požara, od kojih 30 na otvorenom prostoru, 28 na građevinskim objektima i 14 na prometnim sredstvima. To je za 67,4 posto više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

- Topli dani i vrlo visoke temperature značajno doprinose negativnim statističkim pokazateljima, posebice na otvorenim prostorima. Pozivamo građane da prije rada s radnim strojevima na otvorenim prostorima poduzmu propisane sigurnosne mjere te provjere ispravnost električnih instalacija, odnosno radne strojeve podvrgnu odgovarajućim tehničkim pregledima – upozorili su iz PU brodsko-posavske.

Iz policije, također, podsjećaju građene da poštuju odluke lokalne samouprave vezano uz obavljanje radova i spaljivanja trave, korova i slično na otvorenim prostorima, te tako savjesnim ponašanjem izbjegnu nastanak velike materijalne štete, teže posljedice ili tragedije.

Temeljem Zakona o zaštiti od požara, za fizičku osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 15 do 150 tisuća kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara na otvorenom, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od dvije do 15 tisuća kuna. Istim je zakonom propisana i novčana kazna u iznosu od 1000 do 15 tisuća kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru.

Nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Građani su pozvani da obrate pozornost na pojave nastanka požara u njihovoj okolini, te osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu, a svoja saznanja odmah dojave policiji na broj 192 ili Službi za hitne slučajeve 112, jer savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu smanjujemo mogućnost izbijanja većih požara s tragičnim posljedicama.

- Apeliramo na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike: pridržavajte se zakonskih odredbi, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer vaša mala nepažnja može imati velike posljedice – poručili su iz policije.