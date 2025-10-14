Investirao 1.500 eura, shvatio da je prevaren pa pronašao lažni odvjetnički ured i izgubio ukupno 60.000 eura

Jučer, 13. listopada, vinkovačkim policijskim službenicima prijavljena je još jedna prijevara. Naime, 66-godišnjak je prije dvije godine putem interneta investirao 1.500 eura, nakon čega je počinitelj prekinuo kontakt s njim. Potom je putem oglasa pronašao i kontaktirao navodni odvjetnički ured u inozemstvu, te je doveden u zabludu da će mu vratiti novac za koji je prethodno prevaren.
S tim ciljem, oštećeni je tijekom dvije godine, za troškove postupka, međunarodnih verifikacija i sigurnosnih provjera, putem kripto-bankomata u Osijeku nepoznatom počinitelju u više navrata uplaćivao različite iznose novca te ostao bez 60.000 eura.
Policijski službenici nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem u cilju pronalaska počinitelja, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljena kaznena prijava za kazneno djelo Prijevara.
Doslovno svaki dan izađe novi članak o novom tupanu kojeg su nasanjkali krypto prevaranti! No svejedno, svaki dan nove ovce za šišanje staju u red za šišanje!!! I ne ostaju bez parsto eura, gubici se često mjere u desecima tisuća eura zauvijek nestale gotovine!!!! bježite što dalje od svega povezanog s kryptom! Imate za ulaganje dionice i obveznice i tu su vam šanse nekoliko puta bolje! U najgorem slučaju izgubit ćete manji dio, a ne sve kao ovdje!