Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
PREVARA

Investirao 1.500 eura, shvatio da je prevaren pa pronašao lažni odvjetnički ured i izgubio ukupno 60.000 eura

Kriptovalute
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
14.10.2025.
u 12:49

Muškarac je tijekom dvije godine, za troškove postupka, međunarodnih verifikacija i sigurnosnih provjera, putem kripto-bankomata u Osijeku nepoznatom počinitelju u više navrata uplaćivao različite iznose novca te ostao bez 60.000 eura

Jučer, 13. listopada, vinkovačkim policijskim službenicima prijavljena je još jedna prijevara. Naime, 66-godišnjak je prije dvije godine putem interneta investirao 1.500 eura, nakon čega je počinitelj prekinuo kontakt s njim. Potom je putem oglasa pronašao i kontaktirao navodni odvjetnički ured u inozemstvu, te je doveden u zabludu da će mu vratiti novac za koji je prethodno prevaren.

S tim ciljem, oštećeni je tijekom dvije godine, za troškove postupka, međunarodnih verifikacija i sigurnosnih provjera, putem kripto-bankomata u Osijeku nepoznatom počinitelju u više navrata uplaćivao različite iznose novca te ostao bez 60.000 eura.

Policijski službenici nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem u cilju pronalaska počinitelja, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljena kaznena prijava za kazneno djelo Prijevara.
Ključne riječi
prevaren prevara

Komentara 1

Pogledaj Sve
AP
ante portas
13:11 14.10.2025.

Doslovno svaki dan izađe novi članak o novom tupanu kojeg su nasanjkali krypto prevaranti! No svejedno, svaki dan nove ovce za šišanje staju u red za šišanje!!! I ne ostaju bez parsto eura, gubici se često mjere u desecima tisuća eura zauvijek nestale gotovine!!!! bježite što dalje od svega povezanog s kryptom! Imate za ulaganje dionice i obveznice i tu su vam šanse nekoliko puta bolje! U najgorem slučaju izgubit ćete manji dio, a ne sve kao ovdje!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još