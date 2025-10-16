Naši Portali
NAJAVLJENO NEKOLIKO VAŽNIH SKUPOVA

Intenzivna godina: U Hrvatsku stižu najmoćniji svjetski političari: 'Pozivnicu je dobio i Trump'

VL
Autor
Večernji.hr
16.10.2025.
u 07:47

"Pozivnice su upućene i predsjedniku Donaldu Trumpu. Hoće li doći, to ovog trenutka ne znaju ni oni", izjavio je Andro Krstulović Opara, predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku.

Hrvatska će sljedeće godine ugostiti čak pet samita. Krajem siječnja u zemlju dolaze europski pučani, uključujući predsjednicu Europske komisije i njemačkog kancelara. Inicijativa Triju mora zakazana je za kraj travnja, a slijedi IDU forum. U listopadu će se održati Proces Brdo-Brijuni. Inicijativu Triju mora pokrenuli su bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i tadašnji poljski kolega Andrzej Duda, a deseta godišnjica osnutka slavit će se u Hrvatskoj. Taj događaj bit će povezan s IDU forumom, koji okuplja stranke desnog centra iz 60 zemalja. Planira se i pozvati republikance, uključujući lidera SAD-a.

Veleposlanica koju je Trump imenovao u Zagreb trebala bi stići do kraja mjeseca, saznaje Dnevnik Nove TV. Jedan od prvih zadataka bit će organizacija posjeta na visokoj razini. Sigurnosne službe imaju iskustva, a bivši operativac SOA-e vjeruje da je već započela organizacija svih pet događaja.

Prema mišljenju stručnjaka, jedan od glavnih uvjeta za Trumpov dolazak u Hrvatsku je dobra ekonomska računica.

