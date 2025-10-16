Intenzivna godina: U Hrvatsku stižu najmoćniji svjetski političari: 'Pozivnicu je dobio i Trump'

Hrvatska će sljedeće godine ugostiti čak pet samita. Krajem siječnja u zemlju dolaze europski pučani, uključujući predsjednicu Europske komisije i njemačkog kancelara. Inicijativa Triju mora zakazana je za kraj travnja, a slijedi IDU forum. U listopadu će se održati Proces Brdo-Brijuni. Inicijativu Triju mora pokrenuli su bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i tadašnji poljski kolega Andrzej Duda, a deseta godišnjica osnutka slavit će se u Hrvatskoj. Taj događaj bit će povezan s IDU forumom, koji okuplja stranke desnog centra iz 60 zemalja. Planira se i pozvati republikance, uključujući lidera SAD-a.

"Pozivnice su upućene i predsjedniku Donaldu Trumpu. Hoće li doći, to ovog trenutka ne znaju ni oni", izjavio je Andro Krstulović Opara, predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku.

Veleposlanica koju je Trump imenovao u Zagreb trebala bi stići do kraja mjeseca, saznaje Dnevnik Nove TV. Jedan od prvih zadataka bit će organizacija posjeta na visokoj razini. Sigurnosne službe imaju iskustva, a bivši operativac SOA-e vjeruje da je već započela organizacija svih pet događaja.

Prema mišljenju stručnjaka, jedan od glavnih uvjeta za Trumpov dolazak u Hrvatsku je dobra ekonomska računica.