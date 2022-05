Inspekcije zakazale, voćari ljutiti: Domaćih jabuka dovoljno, a uvozimo poljske viškove

Iako je u skladištima domaćih voćara još oko 8000 tona jabuka, hrvatsko su tržište ponovno preplavile poljske, ali i srpske jabuke, upozoravaju voćari. Zbog rata u Ukrajini, divljanja cijena energenata, transporta i otežanog prometa roba, naročito kad je u pitanju brodski kontejnerski prijevoz, na europskom je tržištu, naime, ostalo više od dva milijuna tona jabuke iz lanjske berbe. Poglavito poljske jabuke, koja bi "u boljim vremenima" većinom završila u koncentriranim sokovima u SAD-u i Kini.

Poljaci su zbog zagušenosti vlastitog tržišta i niskih cijena ovih dana natjerali vladu i na odluku o povlačenju viškova, a oni, naravno, završavaju u državama poput Hrvatske. Zatvaranje srpskog tržišta na 3-4 tjedna prema Rusiji također je bilo dovoljno za akumuliranje kriznih količina od kojih je dio završio u Hrvatskoj, no kako je regulatorni sustav po pitanju pesticida i ostalih zaštitnih sredstava tamo puno fleksibilniji nego u EU, voćari se pitaju ima li dostatnih kontrola i po tom pitanju.

Tržnice rak-rana tržišta

– Trgovački lanci dobrim dijelom drže korektnu cijenu prema domaćim dobavljačima, no zabrinjavajuće je da se na tržnicama i u malim dućanima prodaju uvozne jabuke koje se uglavnom deklariraju kao domaće – upozorava predsjednik Hrvatske voćarske zajednice (HVZ) Branimir Markota. Lani je u Hrvatskoj proizvedeno oko 60.000 tona jabuka, od čega je oko 50.000 tona konzumne, a nakon što se godinama upozoravalo na nepoštene trgovačke prakse (a i globalni poremećaji utječu na neizvjesnost opskrbe s daljih tržišta), sve se više cijeni lokalna roba. Prosječna cijena kalibrirane, pakirane i dopremljene poljske jabuke manja je od tri kune za kilogram (35-40 eurocenti, dok je prosjek EU 73 eurocenta). No unatoč tome dio trgovaca domaću jabuku, koja odnedavno nosi i oznaku Dokazana kvaliteta, plaća i 5-5,50 kn/kg, iako je na akcijama nude tek nešto skuplje, za 5,99 kuna.

– S jeftinom poljskom jabukom prijašnjih je godina bilo prilično nereda zbog dampinške cijene. No potrošač danas jednako plaća uvoznu, samo što uvoznici i prekupci na njima "beru" puno veću zaradu – dodaje naš sugovornik ističući kako neke sorte, poput zlatnog delišesa, izlaze iz mode, a sve popularnije su klupske sorte, primjerice fuji, pink lady, granny smith... Kilogram takvih jabuka iz ekološkog uzgoja doseže cijenu i od 20 kn/kg, pink lady i 29,99 kuna.

Da trgovački lanci ove godine imaju više senzibiliteta prema domaćoj proizvodnji, potvrđuje i upravitelj proizvođačke zadruge JabukaHR Luka Cvitan.

– Strani trgovci, Lidl, Kaufland i Spar isključivo traže domaću robu. Čak i Studenac, koji je u poljskom vlasništvu, ne želi poljsku jabuku, nego našu, a što još više iznenađuje – Lidl nam i za kilogram jabuka koje prodaje za 5,99 kuna plaća čak 5,70 kuna i radi doslovce bez marže, što je u vrijeme rasta energenata – struje za čak 130% od početka godine – kartonske ambalaže za 30-40%, radne snage za 10-15% te sve ostale logistike za svaku pohvalu. Oni koji radije uvoze u pravilu su pak domaći lanci poput NTL-a, Bose i Plodina. Njima je cijena uvijek najprioritetnija, dok smo s jednim većim lancem postigli kompromis da ipak preferiraju domaće jabuke dok ih ima, a računamo da će to biti do sredine srpnja – kaže Cvitan ističući kako proizvođači trebaju biti udruženi, inače nema ozbiljnijeg iskoraka na tržište.

Tržnice su pak, dodaje, rak-rana hrvatskog tržišta, segment kojemu se domaći proizvođači jabuka ne mogu približiti.

– Već od 1. listopada, od same berbe, na veletržnici prodaju poljsku jabuku, kojoj mi cjenovno ne možemo konkurirati, a još je veći problem što ne znamo ni kako se ta roba deklarira ni kontrolira li se dovoljno. U tri dana dobio sam obavijest o uzrokovanju svojih jabuka na pesticide u dva trgovačka lanca, kontrolira li se tako često i roba na tržnicama i veletržnicama koje čine možda i 20-30% tržišta u Hrvatskoj i gdje završavaju šleperi uvozne robe? – pita on. Uvjeren je da domaći voćari nikad ne bi imali problema s prodajom domaće jabuke da u Hrvatskoj nemamo problem nedovoljnih kontrola i toga što se ne znaju njihovi učinci, s obzirom na to da mjerodavne inspekcije uopće nisu koordinirane. U Austriji, Italiji, Njemačkoj... poljske jabuke sigurno ne "remete" domaću proizvodnju, a u nas, tek kad inspekcija "posjeti" veletržnicu, sljedećih je dana i te kako primjetna pojačana potražnja za jabukom iz domaćih skladišta.

Pada proizvodnja

Zbog izuzetno niske dohodovnosti proizvodnje, nedovoljnih kontrola, previše interesnih sfera i nesređenog tržišta događa se tako da od ulaska u EU proizvodnja jabuka u Hrvatskoj kontinuirano pada. Komercijalna proizvodnja jabuka kod ozbiljnijih proizvođača koji mogu ispunjavati zahtjeve trgovaca odvija se na svega 2000 ha, dok se, apsurdno ali istinito, za lijesku i orah, od kojih ne vidimo rezultata, primaju "uredne" potpore za čak 13 tisuća ha, kazao je Markota.

