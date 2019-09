Inozemni blogeri, novinari i youtuberi promoviraju nautiku kroz projekt „Croatia, Full of Islands to Discover“

Hrvatska turistička zajednica treću godinu zaredom provodi projekt „Croatia, Full of Islands to Discover“, koji za cilj ima promociju nautike kao turističkog proizvoda, odnosno pozicioniranje Hrvatske kao atraktivne i kvalitetne nautičke destinacije. U sklopu projekta 12 poznatih blogera, youtubera i novinara iz Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Švedske, Norveške, Mađarske, Švicarske i Japana otkrivat će otoke šibenskog arhipelaga od 7. do 11. rujna.

„Riječ je o uspješnom projektu koji je u svojim prethodnim izdanjima ostvario odlične promotivne efekte. Iz tog razloga nastavili smo s njegovom provedbom, a ovaj su put u fokusu lokaliteti šibenskog arhipelaga. Nautika je jedan od glavnih hrvatskih imidž proizvoda koji naglašava ono najljepše što Hrvatska ima, a navedeno potvrđuju i rezultati ostvareni u ovoj godini u segmentu nautičkog chartera gdje bilježimo gotovo 3 milijuna noćenja, odnosno rast od 3 posto u odnosu na isto razdoblje lani“, izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, dodavši kako se promocija nautike provodi i kroz nastupe na specijaliziranim sajmovima te kroz marketinške i PR kampanje.

Foto: HTZ

Program putovanja uključuje obilazak nacionalnih parkova Krka i Kornati, otoka Murtera, grada Šibenika i Prvić Luke, a u sklopu obilaska pojedinih lokacija bit će predstavljeni i atraktivni lokaliteti, običaji i gastronomska ponuda ovog dijela Hrvatske. Promocija je fokusirana na reportaže u novinama i magazinima te objave na blogovima i društvenim mrežama Facebook, Instagram, Twitter i YouTube gdje će sudionici ovog jedinstvenog doživljaja podijeliti svoje dojmove s brojnim čitateljima i pratiteljima.

U ovogodišnjem programu, između ostalih, sudjeluje i novinarka Eleanor Rudd, suradnica britanskog portala Metro.co.uk kojeg mjesečno prati više od 54 milijuna čitatelja. Hrvatskom obalom jedrit će i francuski novinar i fotograf Gregory Gerault koji će svoja iskustva opisati u reportaži u dnevnim novinama Le Télégramme i magazinu Le Monde du Camping-Car. Među sudionicima je i američki youtuber s britanskom adresom Evan Edinger kojeg na YouTube kanalima posvećenim općim temama i putovanjima prati gotovo 700 tisuća pratitelja, kao i mađarska youtuberica Fruzsina Viszkok koja je aktivna na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter gdje ju prati oko 480 tisuća fanova.

Foto: HTZ

Projekt „Croatia, Full of Islands to Discover“ nastavak je promotivnih aktivnosti koje HTZ u ovoj godini provodi s ciljem dodatne promocije nautičkog proizvoda, odnosno još jačeg tržišnog pozicioniranja Hrvatske kao idealne nautičke destinacije.