Inovacija u KBC-u Rijeka: Umjetnom kožom tretirali opekline kod troje djece

Klinika za dječju kirurgiju KBC-a u Rijeci među prvima je u Hrvatskoj koja je pri liječenju opeklina koristila uređaj za proizvodnju sintetske kože. Zahvat, koji traje najviše pet minuta, zasad je rađen na troje djece.

– Velika prednost ove metode je što se ona radi u potpunosti »in situ« To znači da se tzv. zaštitna koža posebnim uređajem printa direktno na ozlijeđeno područje. Stvara se poluprozirni sloj koji djeluje zaštitno i stvara povoljne uvjete za prirodnu regeneraciju tkiva ispod ovog sloja. S obzirom na to da su opekline, nažalost, čest razlog dolaska malih pacijenata u hitnu ambulantu Klinike za dječju kirurgiju, u kratkom razdoblju već su tri pacijenta izliječena matriks metodom sa zasad izvrsnim kratkoročnim rezultatima, kaže doc. dr. Ana Bosak Veršić za Novi list.

Sam zahvat potpuno je bezbolan te se može i kod djece izvoditi bez anestezije. Prema riječima Bosak Veršić, ova metoda je još u začecima te nisu poznati statistički podaci o njezinoj uspješnosti, no objavljeni članci zasad govore o dobrim rezultatima i brzom cijeljenju. - Svakako je za konačne zaključke potrebno pričekati još neki vremenski period. Ovu metodu moguće je koristiti za sve opekline parcijalne i pune debljine kože. Medicinskim riječnikom, zasigurno za opekline I i IIa i IIb stupnja. Nema jasnih definiranih kontraindikacija, prema našem iskustvu optimalne su rane koje nisu inficirane i ne secerniraju, objašnjava Bosak Veršić.

- One su nešto češće u zemljama u razvoju, ali dosta su učestale i u razvijenim zemljama. To, nažalost, potvrđuje činjenica i da smo mi od nedavnog uvođenja ove metode u kratkom razdoblju imali već tri pacijenta kod kojih smo aplicirali nanofibrozni matriks. Inače opekline najčešće nastaju ozljedom vrućim tekućinama, što je bio slučaj i kod naših pacijenata, dodaje liječnica. Oporavak je individualan, no već se i nakon 48 sati vidi znatno poboljšanje lokalnog nalaza koje su liječnici ranije rijetko viđali. Kako opeklina cijeli, tako se s vremenom print oljušti, a ispod njega ostaje novostvorena koža.

- Ovu metodu moguće je primijeniti za sve povrede kože, parcijalne ili pune debljine, kao što su oguljotine, donorska mjesta s kojih se uzimaju uzorci za transplantaciju kože, kirurške rezove, ulkuse i opekline, zaključuje doc. dr. Bosak Veršić. Uređaj za proizvodnju sintetske kože trenutno se nalazi u riječkoj barokomori, a mentor u Zavodu za podvodnu i hiperbaričnu medicinu dr. Mario Franolić kaže da su pomoću njega tretirane rane petero pacijenata. Radilo se mahom o opeklinama, kroničnim ranama te postoperacijskim ranama. - Rezultati su zasad jako dobri i riječ je o obećavajućoj metodi. Primjerice, jedna pacijentica je sedam mjeseci od ozljede nakon primjene ove metode počela pomicati ruku, kaže dr. Franolić.

