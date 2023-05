Ingvar Pärnamäe: Sustav situacijske svjesnosti Vegvisir lansiramo u rujnu

Na sajmu obrambene tehnologije ASDA u Zadru na prostoru osječke tvrtke Orqa može se vidjeti i Vegvisir, sustav situacijske svjesnosti za oklopna vozila. Ovaj sustav kojim se iz vozila može dobiti uvid u događanja oko njega razvija se kroz estonsku tvrtku Defensphere čiji je Orqa većinski vlasnik. Razgovarali smo s Ingvarom Pärnamäeom, direktorom Defenspherea, o svemu vezanom uz Vegvisir i Orqu.

Orqa je doživjela napad ransomwareom ali je problem riješen. Što se dogodilo?

Orqa kao najveći naš dioničar ima velikog utjecaja i na Vegvisir. Koliko sam upućen, sve je riješeno na pravilan način iako je očito bila riječ o jednoj kriznoj situaciji u kojoj su sustavi prestali raditi. Mislim da je odgovor sa strane Orqe bio jako dobro vođen jer su brzo uočili o čemu se radi, poduzeli trenutno mjere, uspostavljena je jako dobra komunikacija s kupcima u kojoj su na vrlo otvoren način opisali što se dogodilo. Nažalost, takve se stvari događaju ali ovaj slučaj pokazao je snagu i zrelost kompanije. Ako ste u stanju nositi se s ovakvom vrstom krize kako je to učinila Orqa, onda možete imati veliko poštovanje prema tim momcima koji su odradili odličan posao u tako kompliciranoj situaciji.

U kojoj ste sada fazi razvoja Vegvisira?

Sustav situacijske svjesnosti Vegvisir razvijamo nešto više od dvije godine, u završnoj smo fazi stvaranja prototipa. Postavili smo si cilj lansiranja konačnog proizvoda za rujan ove godine, dakle jako smo blizu predstavljanja finaliziranog sustava. Znači, sve ide jako dobro. Također smo obavili dvije runde testiranja na terenu s estonskim oružanim snagama, a sljedećeg tjedna to isto slijedi i s Hrvatskom vojskom. Sve to prošlo je jako dobro te nam pružilo povratne informacije izravno od krajnjih korisnika i s terena, okoline i stvarnog vozila na kojem bi se Vegvisir koristio. Izgleda da je upravo takav sustav potreban krajnjim korisnicima. Svatko iz oružanih snaga tko je stavio Vegvisirove naočale odmah je shvatio zašto smo razvijali takav sustav, jer su svi rekli kako im doista pomaže da dobiju uvid što se događa oko vozila, gdje voze, što mogu očekivati u toj okolini, jako pomaže da posade vozila dobiju uvid što se oko njih događa a to onda dovodi do bržeg donošenja odluka što je ključno za uspjeh na bojištu a upravo to je ono što želimo postići Vegvisirom. Kao i pružanje bolje sigurnosti posadi kao i nadmoći nad protivnikom, jer ste brži u opažanju od njega.

Ima li već kupaca, možda prednarudžbi?

Dobili smo prve narudžbe oko kojih je ostalo riješiti neke manje tehničke i financijske probleme. No, prva narudžba je stigla iako nemamo još konačan proizvod. Jako je to dobar znak koji pokazuje da smo na pravom putu.

Prisutni ste i na ASDA s Orqom. Hoće li biti još novosti?

Orqa će sigurno predstaviti neke nove razvoje, sigurno će posjetitelji moći vidjeti nešto što nisu vidjeli do sada.

Vidite li odnose Kine i Zapada kao potencijalan problem u dobavi komponenti?

Što se Vegvisira tiče, na njemu nema nikakvih kineskih komponenti. I to je bio naš cilj od prvog dana. Jer i prije rata u Ukrajini bilo je jasno da ako želimo raditi sa zapadnim zemljama, posebno sa SAD-om, onda ne možete imati nikakvih kineskih komponenti. Da biste imali pouzdan sustav, ne možete preuzeti rizik u kojem biste imali kineske komponente koje bi u nekom trenutku jednostavno prestale raditi. Radi se o ozbiljnom poslu u kojem se rizici za nacionalnu sigurnost moraju preduhitriti. Bolje je ne imati potencijalne čimbenike rizika kao što su komponente iz zemlje kojoj se u potpunosti ne može vjerovati.

Hoće li biti i novih proizvoda nakon ili pored Vegvisira?

Kada govorim o lansiranju proizvoda u rujnu, onda govorim o zaista prvoj verziji Vegvisira kojom će se moći koristiti vozač oklopnog vozila, nazovimo to Vegvisir 1.0, zaista prva verzija tog proizvoda. Ono što namjeravamo jest dalji razvoj kojim će se pružiti mogućnost da sustav koriste svi u oklopnom vozilu, dakle i zapovjednik, topnik, i oni će moći vidjeti što se događa oko vozila. To traži i dalje integracije s drugim sustavima iz drugih polja, koncentrirat ćemo se na te integracije odmah nakon lansiranja u rujnu. S nekim smo pripremama već i počeli. Za godinu dvije imat ćemo cjelovitu integraciju za sve unutar oklopnog vozila a to će nas dovesti do vrlo interesantnih mogućnosti jer integracija sa sustavom upravljanja na bojnom polju jako puno obećava. To mogu biti prilike koje sada još niti ne vidimo. Jer, načini na koje upotrebljavaju dobivene podatke s bojnog polja koristeći tehnologiju mješovite stvarnosti kakvu ima Vegvisir u cijelosti se mijenjaju. Ako možete vizualizirati bojno polje kako se razvija, u realnom vremenu ispred vaših očiju, onda to snažno mijenja standarde vojnih operacija, na koji način se vojne snage ponašaju na bojnom polju.

Koliko je rat u Ukrajini promijenio zahtjeve korisnika?

Mislim da smo najvažnije lekcije iz tog rata već naučili jer se oklop vratio u velikom stilu. Jer, ranije je prevladavalo mišljenje kako više neće biti konvencionalnih ratova, da će se više oslanjati na specijalne operacije, kibernetičko ratovanje, nitko nije mislio da će se vratiti stari teški metal na bojno polje. A sada u Ukrajini vidimo kako ga obje strane aktivno koriste, ali s istim problemima, jer su oklopna vozila i jako ranjiva. Sustavi poput Vegvisira mogu zaštititi oklopno vozilo jer poboljšava svjesnost o tome što se događa oko vozila, pa ako imate prijetnju protutenkovskim oružjem, za to ćete doznati prije nego što zapravo vidite odakle ta prijetnja stiže, i to pomaže zaštiti vozila više nego je to sada slučaj. To je za nas glavna lekcija.