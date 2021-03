Incident u Zagrebu: Student zaradio šaku u glavu zbog naglaska

Tomo Danielov, student druge godine fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, fizički je napadnut prije desetak dana na Jarunu zbog svog naglaska. U Facebook grupi Studentski dom "Stjepan Radić" – "Sava" opisao je incident kako bi upozorio druge da se čuvaju.

Foto: Facebook

Za portal Moj Faks ispričao je detaljnije što se događalo te noći.

"Stajao sam na plaži na Jarunu s prijateljima i skupina od 5,6 momaka me dozvala. Mislio sam da žele pričati sa mnom i uputio sam se prema njima. Nakon što me jedan pitao odakle sam, na što sam odgovorio iz Splita, dobio sam šaku u glavu. Tad me prijatelj dozvao s plaže i iduće čega se sjećam je kako sjedim s krvavim nosom na plaži", kaže Tomo.

Nakon sukoba, njegovi su prijatelji krenuli u potragu za maramicama kako bi zaustavili krvarenje. Kada su ga konačno i uspjeli zaustaviti, uputili su se prema studentskom domu, a Tomo priznaje da do te večeri tako što nije doživio. "Nije mi se događalo prije i iznenadilo me jer sam do tad upoznavao samo prijateljski raspoložene ljude iz svih dijelova Hrvatske pa i Europe", tvrdi.

Policiju nisu zvali jer nisu bili sigurni niti kako izgledaju niti gdje su, jer su se razbježali odmah nakon. Smatra kako je svemu najvjerojatnije kumovao i alkohol.

"Inače se osjećam sigurno u Zagrebu i mislim da se takve stvari mogu dogoditi bilo gdje. Naravno zabava koju često prati alkohol je ipak veće žarište takvih događaja", govori.

Na pitanje smatra li da bi i Splićani u obratnoj situaciji koristili silu, odgovorio je: "Mislim da i u Zagrebu i u Splitu ima ljudi sa zastarjelim mentalitetom i nagonom za nasilnim ponašanjem. Mislim da bi neki Splićani isto postupili, ali čini mi se da su u manjini, kao i ovi Zagrepčani koji su ovako postupili. Cilj mi je u mom društvu imati ljude koji ne sude nikome po stvarima kao što je naglasak, izgled itd. Nisam ni u Splitu imao iskustva niti čuo priče o tome da je netko nasilan prema Zagrepčanima, osim naravno onih što završe na vijestima".